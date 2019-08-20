Главный свидетель по админпротоколу против Сытника не помнит сумму оплаты его отдыха

Главный свидетель по делу об административном протоколе в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника Николай Надейко не помнит, какую сумму он потратил для оплаты отдыха Сытника в Ривненской области.\r\nОб этом он сказал в ходе судебного заседания, передают Українськi Новини.\r\n"Не помню", - сказал он.\r\nСвидетель не назвал даже приблизительную сумму расходов за отдых директора бюро.\r\nКак сообщали Українськi Новини, суд продолжил рассмотрение админпротокола против Сытника.\r\nРанее Национальная полиция передала в суд административный протокол о коррупции, составленный на директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника из-за недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.\r\nТакже Сытник дал пояснения по своему админпротоколу в Соломенском районном суде Киева в закрытом режиме.\r\nКроме того, в Киеве активисты требовали отставки Сытника.