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20 августа 2019, вторник, 12:00 81
Политика 2019-08-20T12:28:51+03:00
Українські Новини
Главный свидетель по админпротоколу против Сытника не помнит сумму оплаты его отдыха

Главный свидетель по админпротоколу против Сытника не помнит сумму оплаты его отдыха

Артем Сытник
Артем Сытник

Главный свидетель по делу об административном протоколе в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника Николай Надейко не помнит, какую сумму он потратил для оплаты отдыха Сытника в Ривненской области.

Об этом он сказал в ходе судебного заседания, передают Українськi Новини.

"Не помню", - сказал он.

Свидетель не назвал даже приблизительную сумму расходов за отдых директора бюро.

Как сообщали Українськi Новини, суд продолжил рассмотрение админпротокола против Сытника.

Ранее Национальная полиция передала в суд административный протокол о коррупции, составленный на директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника из-за недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.

Также Сытник дал пояснения по своему админпротоколу в Соломенском районном суде Киева в закрытом режиме.

Кроме того, в Киеве активисты требовали отставки Сытника.

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