Главный свидетель по админпротоколу против Сытника не помнит сумму оплаты его отдыха

Главный свидетель по делу об административном протоколе в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника Николай Надейко не помнит, какую сумму он потратил для оплаты отдыха Сытника в Ривненской области.

Об этом он сказал в ходе судебного заседания, передают Українськi Новини.

"Не помню", - сказал он.

Свидетель не назвал даже приблизительную сумму расходов за отдых директора бюро.

Как сообщали Українськi Новини, суд продолжил рассмотрение админпротокола против Сытника.

Ранее Национальная полиция передала в суд административный протокол о коррупции, составленный на директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника из-за недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.

Также Сытник дал пояснения по своему админпротоколу в Соломенском районном суде Киева в закрытом режиме.

Кроме того, в Киеве активисты требовали отставки Сытника.