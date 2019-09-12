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12 сентября 2019, четверг, 08:00 309 Документ
Судебная власть 2019-09-12T09:25:43+03:00
Українські Новини
Сытник в августе заработал почти в два раза больше должностного оклада

Сытник в августе заработал почти в два раза больше должностного оклада

Артем Сытник
Артем Сытник

Зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за август составила 178 502 гривны, после вычета налогов он получил 143 694 гривны.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Сытника составил 90 617 гривен, доплата за выслугу лет - 27 185 гривен, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, - 9 061 гривну, доплата за ранг - 685 гривен, надбавка государственному эксперту по вопросам тайн - 18 123 гривны, командировочные - 16 185 гривен, отпускные - 16 459 гривен.

Как сообщали Українські Новини, зарплата Сытника за июль составила 171 тыс. гривен.

Тем временем Сарненский суд Ровенской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен.

Ранее Национальная полиция передала в суд административный протокол о коррупции, составленный на Артема Сытника из-за недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.

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