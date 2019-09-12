Сытник в августе заработал почти в два раза больше должностного оклада

Зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за август составила 178 502 гривны, после вычета налогов он получил 143 694 гривны.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Сытника составил 90 617 гривен, доплата за выслугу лет - 27 185 гривен, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, - 9 061 гривну, доплата за ранг - 685 гривен, надбавка государственному эксперту по вопросам тайн - 18 123 гривны, командировочные - 16 185 гривен, отпускные - 16 459 гривен.

Как сообщали Українські Новини, зарплата Сытника за июль составила 171 тыс. гривен.

Тем временем Сарненский суд Ровенской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен.

Ранее Национальная полиция передала в суд административный протокол о коррупции, составленный на Артема Сытника из-за недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.