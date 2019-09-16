Кабмин предлагает Раде принять госбюджет-2020 с доходами 1,08 трлн гривен и расходами 1,17 трлн гривен

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде принять государственный бюджет на 2020 год, каждая вторая гривна которого уйдет на обслуживание долгов, с доходами в размере 1,079 трлн гривен и расходами в 1,170 трлн гривен.

Об этом говорится в законопроекте №2000, зарегистрированном в Раде 15 сентября, передают Українські Новини.

Доходы госсбюджета на следующий год определяются на уровне 1 079,487 млрд гривен (доходы общего фонда – 962,747 млрд гривен, спецфонда – 116,740 млрд гривен), а расходы - 1 170,003 млрд гривен (общего фонда – 1 044,356 млрд гривен, спецфонда – 125,646 млрд гривен).

Предельный объем дефицита госбюджета на следующий год планируется установить на уровне 95,131 млрд гривен (общего фонда – 73,236 млрд гривен, спецфонда – 21,894 млрд гривен).

Предлагается определить на конец следующего года предельный размер госдолга в сумме 2 127,687 млрд гривен и предельный размер гарантированного долга - 388,630 млрд гривен.

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Основой для расчета показателей проекта государственного бюджета на 2020 год был избран сценарий макроэкономического прогноза №1, который предусматривает рост реального ВВП на 3,3%, увеличение номинального ВВП до 4 551,7 млрд гривен.

Ожидается, что инфляция (декабрь к декабрю предыдущего года) составит 6%, индекс цен производителей (декабрь к декабрю) – 8,4%.

Объем экспорта товаров и услуг увеличится на 7,63% и составит 68,2 млрд долларов, объем импорта - на 8% и составит 81,9 млрд долларов.

Основой этого сценария является предположение о проведении реформ в соответствии с приоритетами, определенными в стратегических документах правительства, и направленными на создание благоприятных условий для достижения Украиной устойчивого экономического роста и повышения благосостояния населения.

Этот сценарий также предусматривает углубление внешнеэкономических отношений со странами Европейского Союза, Азии и Африки на фоне прогнозируемого международными финансовыми организациями устойчивого развития мировой экономики и сохранение умеренных цен на мировых товарных рынках украинского экспорта.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров внес в Верховную Раду проект закона о государственном бюджете на 2020 год.



Также проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает общие расходы на здравоохранение 108 млрд гривен.



Кроме того, Кабмин не намерен повышать налоги в 2020.



Тем временем, проект госбюджета на 2020 год предусматривает увеличение минимальной зарплаты до 4 723 гривен.