Работа с МФВ по новой программе может начаться до 2020, - Кабмин

Кабинет Министров рассчитывает на начало работы по новой программе с Международным валютным фондом (МВФ) до 2020 года в то время, как премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что миссия МВФ прибыла в Украину .

Об этом в ходе брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українські Новини.

"Мы ожидаем, что она может быть начата в конце года", - сказал он.

При этом министр финансов Оксана Маркарова добавила, что пока преждевременно говорить о параметрах программы.

"Мы сообщим, как только эта программа будет утверждена", - сказала министр.

12 сентября миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров не намерен повышать налоги в 2020 году. Также Bloomberg написал, что Украина готовится заключить договор с МВФ о новой кредитной программе на $5 млрд.

Также государство планирует получить 5 млрд гривен от приватизации в 2020.

В октябре 2018 года Украина и МВФ договорились о новой программе stand by. 4 сентября Украина выплатила последний платеж МВФ по программе stand by.

Новая программа с запрошенным доступом в 3,9 млрд долларов послужит основой для экономической политики правительства в 2019 году. В Министерстве финансов Украины сообщили, что ожидают, что новая программа МВФ должна стать последней.