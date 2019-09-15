Работа с МФВ по новой программе может начаться до 2020, - Кабмин

Кабинет Министров рассчитывает на начало работы по новой программе с Международным валютным фондом (МВФ) до 2020 года в то время, как премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что миссия МВФ прибыла в Украину.\r\nОб этом в ходе брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українські Новини.\r\n"Мы ожидаем, что она может быть начата в конце года", - сказал он.\r\nПри этом министр финансов Оксана Маркарова добавила, что пока преждевременно говорить о параметрах программы.\r\n"Мы сообщим, как только эта программа будет утверждена", - сказала министр.\r\n12 сентября миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине.\r\nКак сообщали Українські Новини, Кабинет Министров не намерен повышать налоги в 2020 году. Также Bloomberg написал, что Украина готовится заключить договор с МВФ о новой кредитной программе на $5 млрд.\r\nТакже государство планирует получить 5 млрд гривен от приватизации в 2020.\r\nВ октябре 2018 года Украина и МВФ договорились о новой программе stand by. 4 сентября Украина выплатила последний платеж МВФ по программе stand by.\r\nНовая программа с запрошенным доступом в 3,9 млрд долларов послужит основой для экономической политики правительства в 2019 году. В Министерстве финансов Украины сообщили, что ожидают, что новая программа МВФ должна стать последней.