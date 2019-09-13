подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
13 сентября 2019, пятница, 05:55 27
Финансы 2019-09-13T06:32:50+03:00
Українські Новини
Гривна резко подорожала: официальный курс валют на выходные

Гривна резко подорожала: официальный курс валют на выходные

Гривны.
Гривны.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13-15 сентября, на 13,76 коп. до 24,8312 UAH/USD после того, как курс доллара упал, а евро обвалился в обменниках.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 сентября, на 8,65 коп. до 24,9688 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3061,4515
100 долларов США 2483,1184
100 швейцарских франков 2499,3047
1000 иен 230,4251
10 российских рублей 3,809
100 евро 2722,2427

Как сообщали Українські Новини, экономист дал прогноз курса валют на всю осень. Также эксперты считали, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.

Тем временем в августе цены на мебель и технику снизились, а инфляция приблизилась к прогнозам НБУ. Также НБУ сообщили, что благодаря новой власти ослабились внутриполитические риски для снижения инфляции.

Тем временем совет НБУ утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на 2020 и среднесрочную перспективу.

Больше новостей о: Курс гривны НБУ Курс валют Официальный курс курс рубля курс доллара Курс евро курс швейцарских франков курс иен курс фунтов стерлингов

Архив
Новости
Гривна резко подорожала: официальный курс валют на выходные 05:55
Еще один депутат из "Слуги народа" призналась в кнопкодавстве 00:01
Киев задыхается: СМИ нашли причину жуткого смога и задымления, нависшего над столицей 23:23
На Донбассе погиб военный во время выполнения боевого задания 23:12
США выделили $250 млн финподдержки Украине на усиления безопасности 22:47
больше новостей
Российский рубль обвалился в обменниках 14:35
Николай Карпюк. Фото: texty.org.ua
Освобожденный из российского плена Карпюк: Четыре ночи были пытки 08:00
Аваков подал в отставку, - СМИ 22:45 Дополнено
Слишком неприличный купальник: в США школьницу дисквалифицировали после победы в соревновании по плаванью 14:27
Андрей Богдан на свадьбе у Довбенко. Фото: Андрей Богдан
На Богдана надел наручники французский жандарм в Сен-Тропе 11:34
больше новостей
Цену на электроэнергию для населения необходимо повысить в будущем, - НКРЭКУ 10:57
18.09.19 12:00 Пресс-конференция: "Знают ли чехи из компании APS Holding, что кроется за группой Avistar, их украинским партнером?" 11:36
Ковалив и Бойко могут войти в состав набсовета "Нефтегаза" 13:59 Документ
Счетная палата проведет аудит МОЗ за годы управления Супрун 12:55
Николай Карпюк. Фото: texty.org.ua
Освобожденный из российского плена Карпюк: Четыре ночи были пытки 08:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok