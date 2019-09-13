Гривна резко подорожала: официальный курс валют на выходные

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13-15 сентября, на 13,76 коп. до 24,8312 UAH\/USD после того, как курс доллара упал, а евро обвалился в обменниках.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 сентября, на 8,65 коп. до 24,9688 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3061,4515\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2483,1184\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2499,3047\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n230,4251\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,809\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2722,2427\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, экономист дал прогноз курса валют на всю осень. Также эксперты считали, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.\r\nТем временем в августе цены на мебель и технику снизились, а инфляция приблизилась к прогнозам НБУ. Также НБУ сообщили, что благодаря новой власти ослабились внутриполитические риски для снижения инфляции.\r\nТем временем совет НБУ утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на 2020 и среднесрочную перспективу.