Гривна резко подорожала: официальный курс валют на выходные

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13-15 сентября, на 13,76 коп. до 24,8312 UAH/USD после того, как курс доллара упал , а евро обвалился в обменниках

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 сентября, на 8,65 коп. до 24,9688 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3061,4515 100 долларов США 2483,1184 100 швейцарских франков 2499,3047 1000 иен 230,4251 10 российских рублей 3,809 100 евро 2722,2427

Как сообщали Українські Новини, экономист дал прогноз курса валют на всю осень. Также эксперты считали, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.

Тем временем в августе цены на мебель и технику снизились, а инфляция приблизилась к прогнозам НБУ. Также НБУ сообщили, что благодаря новой власти ослабились внутриполитические риски для снижения инфляции.

Тем временем совет НБУ утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на 2020 и среднесрочную перспективу.