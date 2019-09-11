Каждый освобожденный из плена украинец получит по 100 тысяч гривен

Кабинет Министров выделил по 100 тыс. гривен 35 освобожденным из плена украинцам.

Об этом в социальной сети Facebook написал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передают Українськi Новини.

"Только что приняла участие во втором заседании Кабинета Министров Украины. Было принято важное решение - каждый из 35 освобожденных 7 сентября украинских граждан получит одноразовую денежную выплату в размере 100 000 гривен", - написал она.

Ответственным за выполнение правительственного решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Выплаты будут осуществляться в установленном порядке.

Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.



На пресс-конференции в аэропорту Зеленский рассказал, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения. А второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар.



Ранее освобожденные политзаключенные рассказали, чем собираются заняться в ближайшем будущем.



Также стало известно, что Сенцову и Кольченко организовали временное жилье.



