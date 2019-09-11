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11 сентября 2019, среда, 09:35 76
Политика 2019-09-11T09:49:33+03:00
Українські Новини
Зеленский внес Раду закон о реформе ГБР

Зеленский внес Раду закон о реформе ГБР

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskiy95
Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskiy95

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2116 о внесении изменений в закон О Государственном бюро расследований. Об этом сообщается на сайте парламента в среду, 11 сентября.

Закон призван усовершенствовать работу ГБР. Инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Этот документ определен как неотложный, однако текст законопроекта пока обнародован. На сайте Рады указано, что он передан на рассмотрение руководству парламента. 

Напомним, что Зеленский хочет, чтоб НАБУ и ГБР могли прослушивать любого гражданина без санкции суда.

А Труба заявил, что команда Порошенко хочет через Конституционный суд убрать его с должности.

Зеленский хочет забрать Нацгвардию у Авакова и подчинить ее себе.

Также Антикоррупционному суду разрешат рассматривать исключительно дела НАБУ и САП.

Зато вот Государственное бюро расследований планировало купить трибуну для выступлений за 34 тысячи гривен.

Кроме того, Госбюро расследований планировало создать свое спецподразделение спецназа до конца 2019 года.

Также Госбюро расследований купило 2 суфлера за 56 тысяч гривен.

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