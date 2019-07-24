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24 июля 2019, среда, 19:33 46
Экономика 2019-07-24T19:33:46+03:00
Українські Новини
ГБР хочет купить трибуну для выступлений за 34 тысячи гривен

ГБР хочет купить трибуну для выступлений за 34 тысячи гривен

Госбюро расследований планирует купить трибуну для выступлений за 34 тыс. гривен.

Об этом говорится в планах закупок ведомств обнародованных в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Тендер пока не объявлен.

При этом в объявлении не указано, сколько планируется закупить трибун - одну или несколько.

Объявление опубликовано 12 июля и изменено 15 числа.

Ожидаемая стоимость закупки - 33 900 гривен.

Закупка запланирована в июле.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР планирует создать свой спецназ до 2020 года.

А вот ранее ГБР вызвало Порошенко на допрос.

Труба рассказал, как Порошенко пришел к нему просить перенести свой допрос из-за долгосрочного отпуска.

Ранее ГБР начало расследовать, как Порошенко снял $34 млн наличными после инаугурации Зеленского

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