ГБР хочет купить трибуну для выступлений за 34 тысячи гривен

Госбюро расследований планирует купить трибуну для выступлений за 34 тыс. гривен.\r\nОб этом говорится в планах закупок ведомств обнародованных в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.\r\nТендер пока не объявлен.\r\nПри этом в объявлении не указано, сколько планируется закупить трибун - одну или несколько.\r\nОбъявление опубликовано 12 июля и изменено 15 числа.\r\nОжидаемая стоимость закупки - 33 900 гривен.\r\nЗакупка запланирована в июле.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ГБР планирует создать свой спецназ до 2020 года.\r\nА вот ранее ГБР вызвало Порошенко на допрос.\r\nТруба рассказал, как Порошенко пришел к нему просить перенести свой допрос из-за долгосрочного отпуска.\r\nРанее ГБР начало расследовать, как Порошенко снял $34 млн наличными после инаугурации Зеленского