ГБР хочет купить трибуну для выступлений за 34 тысячи гривен

Госбюро расследований планирует купить трибуну для выступлений за 34 тыс. гривен.

Об этом говорится в планах закупок ведомств обнародованных в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Тендер пока не объявлен.

При этом в объявлении не указано, сколько планируется закупить трибун - одну или несколько.

Объявление опубликовано 12 июля и изменено 15 числа.

Ожидаемая стоимость закупки - 33 900 гривен.

Закупка запланирована в июле.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР планирует создать свой спецназ до 2020 года.

А вот ранее ГБР вызвало Порошенко на допрос.

Труба рассказал, как Порошенко пришел к нему просить перенести свой допрос из-за долгосрочного отпуска.

Ранее ГБР начало расследовать, как Порошенко снял $34 млн наличными после инаугурации Зеленского