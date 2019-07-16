ГБР хочет создать свой спецназ

Госбюро расследований планирует создать свое спецподразделение спецназа до конца года.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил заместитель директора ГБР Александр Буряк.

"Надеюсь, что до конца года мы заполним все вакантные места. И тогда уже можно будет говорить о том, что ГБР начало работать в полную силу. Кстати, есть один важный нюанс. Всех оперативных сотрудников мы набираем по конкурсу. Закон обязывает нас набрать штат таким образом: 40% сотрудников – с опытом оперативно-розыскной деятельности, 60% – из числа людей, не работавших ранее в правоохранительных органах. В связи с этим будут определенные сложности, поскольку для выполнения возложенных на них задач необходимо провести еще обучение. Посмотрим, как эта система сработает в будущем", - сообщил замдиректора.

По его словам, для нужд спецназа уже есть тренировочная база и помещения, где он будет размещаться.

Он сообщил, что на данный момент проводятся мероприятия по закупке нужного им оборудования.

"У нас есть бюджетные ассигнования на этот год. Но их недостаточно, как и для любой организации, которая только формируется. Сейчас мы в процессе осуществления закупок: компьютеров, бронежилетов, оружия, техники, необходимой для проведения оперативных мероприятий. Все это дорого. Но содержание спецназовцев не может стоить дешево. Они должны быть хорошо экипированы, вооружены, постоянно проходить обучения, совершенствовать свои навыки. Для этого нужна соответствующая материальная база: боеприпасы, оружие, экипировка и все остальное", - отметил Буряк.

Он не уточнил, сколько человек будет отобраны в спецназ, ссылаясь на то, что такая информация содержит гриф “для служебного пользования”.

Спецназ, по словам Буряка, будет создан пока только в центральном аппарате, поскольку нет необходимости создавать его в каждой области.

В дальнейшем ГБР планирует сформировать центры быстрого реагирования, которые могут покрыть 3-4 области.

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