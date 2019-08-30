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30 августа 2019, пятница, 23:06 9
Президент 2019-08-30T23:07:30+03:00
Українські Новини
Зеленский хочет забрать Нацгвардию у Авакова и подчинить ее себе

Зеленский хочет забрать Нацгвардию у Авакова и подчинить ее себе

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде вывести Национальную гвардию из подчинения МВД. Об этом говорится в поданном президентом законопроекте 1007, размещенном на сайте парламента.

Изменения в ряд законов, касающихся Нацгвардии, которые предложены в этом законопроекте, делают Нацгвардию отдельным силовым ведомством, подчиненным только президенту. Предполагается, что непосредственное руководство Нацгвардией будет осуществлять ее командующий, а президент - "направлять деятельность".

"Командующий Национальной гвардии Украины назначается на должность и увольняется с должности президентом Украины", - говорится в законопроекте, какой-либо контроль за этим назначением со стороны правительства или парламента не предусмотрен.

Большая часть предлагаемых в законопроекте правок убирает из законодательства какую-либо связь Нацгвардии с МВД.

Как сообщали Українськi Новини, фракция "Слуга народа" в Верховной Раде планировала временно назначить Арсена Авакова министром внутренних дел в новом составе Кабинета Министров.

Вечером 28 августа возле Офиса Президента состоялась предупредительная акция "Аваков-черт", цель которой - не допустить переназначение министра внутренних дел Арсена Авакова на любую государственную должность в обновленных органах власти.

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