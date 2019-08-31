Зеленский хочет, чтоб НАБУ и ГБР могли прослушивать любого гражданина без санкции суда

Президент Украины Владимир Зеленский внес как неотложный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об усовершенствовании положений уголовного процессуального законодательства". Об этом сообщает "Страна".

Этот проект закона представляет из себя набор изменений в Уголовный процессуальный кодекс, в законы "О Национальном антикоррупционном бюро", "Об экспертизе" и даже в закон "О радиочастнотном ресурсе".

В частности, среди самых важных правок - расширение полномочий НАБУ и ГБР, которые они выпрашивали давно в части самостоятельного применения "прослушки" и радиоразведки. Ранее такими полномочиями среди правоохранительных органов были наделены в основном СБУ и в меньшей мере МВД. В основном все комплексы по "прослушке" находились в ведении СБУ. То есть при наличии определения Апелляционного суда о разрешении на снятие информации с транспортных - телекоммуникационных сетей, фиксировали перехват данных комплексами СБУ и потом уже сотрудники ведомства - инициатора этого вида негласных следственных действий, приходили в СБУ и получали доступ к записям для составления стенограмм.

Однако законопроект Богдана позволяет НАБУ и ГБР иметь доступ к радиочастотным ресурсам и быть субьектами проведения "негласок" - то есть, проще говоря, самостоятельно, без посредничества СБУ осуществлять "прослушку" и другие мероприятия, связанные с доступом к информации с использованием специальной техники.

Отметим, что у НАБУ технические возможности для прослушки появились уже давно. Более того, страны Запада, которые патронировали Бюро, неоднократно пытались надавить на украинскую власть, чтоб она разрешила НАБУ самостоятельную прослушку.

Этот пункт даже однажды появился в условиях кредитования МВФ.

Однако команда Порошенко саботировала процесс, опасаясь, что Запад и его спеслужбы получит через Бюро прямой доступ к негласному контролю за всей украинской элитой.

Д изменения следует рассматривать в комлексе с другими новациями, которые продвигает Банковая. А именно - внесения изменений в Конституцию, которые поставят НАБУ и ГБР под прямой контроль президента.

Кроме того расширяются полномочия директора НАБУ по самостоятельному определению численности сотрудников НАБУ и привлечения негласных сотрудников на договорных условиях. Для внештатных "агентов НАБУ" будут проводится конкурсы. Вероятно - закрытые. Говоря простыми словами, на законодательном уровне НАБУ разрешается иметь не только штатных, но и внештатных сотрудников (или, как говорят в народе, "сексотов") и легально платить им зарплату по условиям договора.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский хочет забрать Нацгвардию у Авакова и подчинить ее себе.

Также Зеленский предлагает Раде лишать депутатов мандатов за прогулы и кнопкодавство.