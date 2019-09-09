ГБР купило два суфлера, чтобы избежать нелепых ситуаций

Госбюро расследований купило 2 суфлера за 56 тысяч гривен.\r\nОб этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок Prozorro, передают Українськi Новини.\r\nДоговор о закупке суфлеров был подписан 2 сентября.\r\nПобедителем тендера стал предприниматель Иван Ныштун.\r\nТаким образом, один суфлер обошелся в 28 тыс. гривен.\r\nИсточник в ГБР сообщил Українським Новинам, что суфлеры были закуплены, чтобы избежать нелепых ситуаций, как случилось на одном из брифингов с участием директора ГБР Романа Трубы.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований планировало купить трибуну для выступлений за 34 тысячи гривен.\r\nКроме того, Госбюро расследований планировало создать свое спецподразделение спецназа до конца 2019 года.\r\nТем временем Национальное антикоррупционное бюро планировало закупить 95 комплектов наушников для стрельбы за 228 тысяч гривен.\r\nВ марте 219 года две компании выиграли тендер, который объявляло Министерства обороны Украины на поставку 27,7 тыс. тонн топлива за 797,647 млн гривен.