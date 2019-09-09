ГБР купило два суфлера, чтобы избежать нелепых ситуаций

Госбюро расследований купило 2 суфлера за 56 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок Prozorro, передают Українськi Новини.

Договор о закупке суфлеров был подписан 2 сентября.

Победителем тендера стал предприниматель Иван Ныштун.

Таким образом, один суфлер обошелся в 28 тыс. гривен.

Источник в ГБР сообщил Українським Новинам, что суфлеры были закуплены, чтобы избежать нелепых ситуаций, как случилось на одном из брифингов с участием директора ГБР Романа Трубы.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований планировало купить трибуну для выступлений за 34 тысячи гривен.

Кроме того, Госбюро расследований планировало создать свое спецподразделение спецназа до конца 2019 года.

Тем временем Национальное антикоррупционное бюро планировало закупить 95 комплектов наушников для стрельбы за 228 тысяч гривен.

В марте 219 года две компании выиграли тендер, который объявляло Министерства обороны Украины на поставку 27,7 тыс. тонн топлива за 797,647 млн гривен.