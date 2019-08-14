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14 августа 2019, среда, 14:17 615 Документ
Судебная власть 2019-08-14T14:22:01+03:00
Українські Новини
ГПУ не знает, сколько Луценко потратил на отпуск во Франции

ГПУ не знает, сколько Луценко потратил на отпуск во Франции

Луценко Юрий Фото: 112.ua
Луценко Юрий Фото: 112.ua

Генеральная прокуратура не располагает информацией, сколько денег потратил генпрокурор Юрий Луценко во время своего отпуска во Франции в конце июля.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.

"Генпрокуратура как государственный орган не является распорядителем информации о потраченных Луценко средствах во время пребывания в отпуске", - говорится в ответе.

ГПУ отмечает, что данная информация не является публичной, то есть такой, которая создана или задокументирована в ходе выполнения субъектами властных полномочий своих обязательств.

Как сообщали Українськi Новини, Луценко заявил, что в деле об убийстве Шеремета есть "горячие следы", а через пару дней ушел в отпуск до 5 августа.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку, когда новая Верховная Рада приступит к работе.

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