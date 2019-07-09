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09 июля 2019, вторник, 09:00 354
Судебная власть 2019-07-09T09:06:54+03:00
Українські Новини
Луценко за июнь заработал к ставке еще 70 тысяч гривен

Луценко за июнь заработал к ставке еще 70 тысяч гривен

Заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за июнь сохранилась на уровне майской и составила 107 027 гривен.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.

При этом оклад Луценко составил 37 тыс. гривен.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии.

После удержания налогов и сборов Луценко получил 86 157 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за май сохранилась на уровне апрельской и составила 105 017 гривен.

В апреле Луценко заработал 104,5 тыс. гривен при окладе в 37 тысяч. Зарплата Луценко за март выросла на 15 тыс. гривен. Также зарплата генпрокурора Луценко выросла на полмиллиона за год.

Ранее президент Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде дать согласие на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, а также на увольнение министра иностранных дел Павла Климкина и назначение на эту должность заместителя главы Администрации Президента Вадима Пристайко.

Тем временем НАБУ обязали открыть дело по возможному отмыванию денег заместителем Юрия Луценко.

Больше новостей о: Генпрокуратура ГПУ зарплата чиновников Юрий Луценко

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