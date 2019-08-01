Луценко похвастался фото с Прованса, где отдыхал во время отчета по делу Шеремета

Генеральный прокурор Юрий Луценко вернулся из отпуска в провинции Прованс во Франции, где отдыхал в то время, как Президент Владимир Зеленский ждал его на отчете по делу об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета. При этом Зеленский добавил, что если Луценко в отпуске, то ничего не может поделать с этим.\r\nОб этом Луценко написал на своей странице в социальной сети Facebook и опубликовал фото с отдыха.\r\n"Завершил 10-дневный отпуск в Провансе. Невероятная атмосфера простоты и красоты. Горы, виноград, лаванда, море. И друзья. И враги, которые проиграли выборы, и чтобы не выпасть из новостей привычно врут об отелях, в которых я якобы проживал. На самом деле - проездом обедал", - написал он.\r\nОтметим, Прованс - один из самых живописных регионов Франции, с множеством старинных каменных деревень, с историческими достопримечательностями и пейзажами. Регион расположен на юго-востоке Франции у берегов Средиземного моря.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПрованс. Фото: Facebook\/Юрий Луценко\r\nКак сообщали Українськi Новини, Луценко заявил, что в деле об убийстве Шеремета есть "горячие следы", а через пару дней ушел в отпуск до 5 августа.\r\n