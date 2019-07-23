Отпуск, так отпуск: Зеленский ждал Луценко на отчет по Шеремету

Президент Владимир Зеленский разочарован тем, что генпрокурор Юрий Луценко не пришел на отчет по делу об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета.\r\nОб этом он сказал журналистам.\r\n"Я его ждал и хотел видеть", - сказал Зеленский.\r\nПри этом президент добавил, что если Луценко в отпуске, то ничего не может поделать с этим.\r\n"Если отпуск, так отпуск", - отметил глава государства.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Луценко заявил, что в деле об убийстве Шеремета есть "горячие следы", а через пару дней ушел в отпуск до 5 августа.\r\nРанее Президент Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору, министру внутренних дел Арсену Авакову, главе Национальной полиции Сергею Князеву, председателю Службы безопасности Украины Василию Грицаку 23 июля доложить о ходе расследования убийства журналиста интернет-издания "Украинская правда" и ведущего радио "Вести" Павла Шеремета. Также НСЖУ призывала журналистов прийти на место убийства Шеремета и требовать справедливости. Тем временем посольство США призывает наказать виновных в смерти Павла Шеремета.