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23 июля 2019, вторник, 15:57 176
Политика 2019-07-23T15:57:01+03:00
Українські Новини
Отпуск, так отпуск: Зеленский ждал Луценко на отчет по Шеремету

Отпуск, так отпуск: Зеленский ждал Луценко на отчет по Шеремету

Владимир Зеленский. Фото: rbc.ru
Владимир Зеленский. Фото: rbc.ru

Президент Владимир Зеленский разочарован тем, что генпрокурор Юрий Луценко не пришел на отчет по делу об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета.

Об этом он сказал журналистам.

"Я его ждал и хотел видеть", - сказал Зеленский.

При этом президент добавил, что если Луценко в отпуске, то ничего не может поделать с этим.

"Если отпуск, так отпуск", - отметил глава государства.

Как сообщали Українськi Новини, Луценко заявил, что в деле об убийстве Шеремета есть "горячие следы", а через пару дней ушел в отпуск до 5 августа.

Ранее Президент Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору, министру внутренних дел Арсену Авакову, главе Национальной полиции Сергею Князеву, председателю Службы безопасности Украины Василию Грицаку 23 июля доложить о ходе расследования убийства журналиста интернет-издания "Украинская правда" и ведущего радио "Вести" Павла Шеремета.

Также НСЖУ призывала журналистов прийти на место убийства Шеремета и требовать справедливости.

Тем временем посольство США призывает наказать виновных в смерти Павла Шеремета.

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