Луценко після звільнення отримав 120 тисяч гривень зарплати

Колишній генпрокурор Юрій Луценко отримав майже 120 тисяч гривень зарплати за серпень.

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українських Новин.

Зарплата Луценка за серпень становила 119 758 гривень.

Оклад становив 37 тисяч гривень, решта - надбавки, доплати і премії.

Як повідомляли Українські Новини, заробітна плата генерального прокурора Юрія Луценка за липень становила 96 727 гривень. Зарплата Луценка за червень становила 107 тис. гривень.

29 серпня Верховна Рада схвалила звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, а новим генпрокурором призначений Руслан Рябошапка.

Тим часом Генеральна прокуратура не має інформації, скільки грошей витратив генпрокурор Юрій Луценко під час своєї відпустки у Франції в кінці липня.

Тоді Луценко їздив у відпустку в провінцію Прованс у Франції, де відпочивав в той час, як Зеленський чекав його на звіті у справі про вбивство журналіста "Української правди" Павла Шеремета. При цьому Зеленський сказав, що якщо Луценко у відпустці, то нічого не може вдіяти з цим.

Тим часом Солом'янський районний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливих зловживань генеральним прокурором Юрієм Луценком.