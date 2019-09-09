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  • Самый молодой освобожденный пленный Эйдер сделал предложение своей девушке прямо в госпитале
09 сентября 2019, понедельник, 20:28 531
Жизнь 2019-09-09T20:41:30+03:00
Українські Новини
Самый молодой освобожденный пленный Эйдер сделал предложение своей девушке прямо в госпитале

Самый молодой освобожденный пленный Эйдер сделал предложение своей девушке прямо в госпитале

Андрей Эйдер сделал своей девушке предожение. Скриншот: YouTube/ТСН
Андрей Эйдер сделал своей девушке предожение. Скриншот: YouTube/ТСН

Самый молодой экс-пленник России матрос катера "Бердянск" Андрей Эйдер прямо в госпитале сделал предложение своей девушке.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, сообщается, что сюрприз для влюбленных готовила вся семья моряка. Кольцо с бриллиантами парень попросил купить своих родителей через адвоката за четыре дня до увольнения.

Родственники одобрили выбор Андрея, ведь встречается пара три года. Однако свадьба планируется только следующим летом, так как невеста несовершеннолетняя. Андрею 19 лет, а невесте Марине – 17 лет.



Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

На пресс-конференции в аэропорту Зеленский рассказал, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения. А второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар

США и послы стран G7 поприветствовали обмен пленными между Украиной и Россией.

Также освобожденные политзаключенные рассказали, чем планируют заняться.

Тем временем, в плену у боевиков на Донбассе остаются 227 украинцев.

Больше новостей о: Свадьба предложение руки украинский политзаключенный Андрей Эйдер Освобождение политзаключенных

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