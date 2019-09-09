Наймолодший звільнений полонений Ейдер зробив пропозицію своїй дівчині прямо в госпіталі

Наймолодший екс-бранець Росії матрос катера "Бердянськ" Андрій Эйдер прямо в госпіталі зробив пропозицію своїй дівчині.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.



Так, повідомляється, що сюрприз для закоханих готувала вся сім'я моряка. Кільце з діамантами хлопець попросив купити своїх батьків через адвоката за чотири дні до звільнення.

Родичі схвалили вибір Андрія, адже зустрічається пара три роки. Проте весілля планується тільки наступного літа, так як наречена неповнолітня. Андрію 19 років, а нареченій Марині – 17 років.







Як повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.



На прес-конференції в аеропорту Зеленський розповів, що досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування. А другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих у Росії кримських татар.



США і посли країн G7 привітали обмін полоненими між Україною і Росією.



Також звільнені політв'язні розповіли, чим планують зайнятися.

Тим часом в полоні у бойовиків на Донбасі залишаються 227 українців.