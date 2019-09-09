Выдача Цемаха не повлияет на отношения с иностранными партнерами, - помощник Зеленского Ермак

Помощник Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сомневается, что иностранные партнеры пересмотрят свои отношения с Украиной из-за освобождения бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха - свидетеля по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе, которого допросили нидерландские следователи в Украине.

Об этом он сказал в интервью интернет-изданию "Украинская правда", передают Українськi Новини.

"Я не знаю материалов следствия. По сути, вся информация, что Цемах является очень важным свидетелем и так далее, она происходит из СМИ. Является он важным свидетелем, не является - это докажет суд. Тогда мы будем понимать, был ли он важным. А что касается каких-то последствий политических: позиция наших партнеров базируется не только на этом деле. Там есть комплекс аргументов, на которых держатся решения о санкциях. Не думаю, что освобождение Цемаха станет причиной пересмотра наших отношений с партнерами. Кроме того, насколько мне известно, и Россия, и Нидерланды являются участниками многих международных договоров, конвенций, предусматривающих предоставление помощи, участие в следствии и тому подобное. И это рабочий механизм", - сказал он.

Ермак также добавил, что перед освобождением у Зеленского были консультации с некоторыми европейскими лидерами и все необходимые процедуры, на которых настаивала нидерландская сторона по Цемаху, были реализованы.

"Они имели возможность провести все, что хотели в рамках расследования", - подчеркнул он.

Помощник Президента также заверил, что взаимное освобождение прошло без дополнительных условий.

"Президент договаривался об этом количестве и этих людях. Насколько мне известно, никаких дополнительных переговоров по изменению фамилий и т. д. не было", - добавил он.

Также Ермак заверил, что к переговорам не привлекался глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктор Медведчук.

"Президент заявлял много раз о том, что никаких привлечений господина Медведчука в никакие процессы он не предусматривает. И поэтому я могу сказать, что никакого участия господин Медведчук не принимал, никогда мы с ним не встречались, не разговаривали. Считаю, что все его вояжи в Россию - это его личный пиар", - сказал он.

При этом он отметил, что внутри Украины были силы, которые не были заинтересованы в освобождении, но добавил, что доказательств того, что обмен пытались сорвать, у него нет.

"У Президента Зеленского есть честное и открытое желание прекратить войну. У него откровенная и открытая позиция. Мое личное ощущение: раньше у политиков такой открытости не было", - сказал он о причинах достижения договоренности об обмене.

Он добавил, что, если бы не было конструктивного диалога между Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, освобождение не произошло бы.

Отвечая на вопрос о том, может ли очередной обмен состояться до конца года, Ермак ответил, что Зеленский поставил задачу "чтобы все это происходило очень быстро, и может даже с еще более быстрой динамикой".

Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

Среди прочих Украина выдала России Цемаха.

Правительство Нидерландов выразило сожаление, что Цемах под давлением России был включен в список на обмен и передан в РФ.

Зеленский заявил, что нидерландские следователи в Украине перед обменом допросили Цемаха.

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Цемах отказался от сделки с прокуратурой и не мог быть выдан Нидерландам.

Зеленский заявил, что второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар.