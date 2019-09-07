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07 сентября 2019, суббота, 18:15 31
Внешняя политика 2019-09-07T19:15:01+03:00
Українські Новини
Нидерланды после допроса просили Украину не выдавать Цемаха России

Нидерланды после допроса просили Украину не выдавать Цемаха России

Нидерланды смогли допросить бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха по делу МН17 и просили Украину не выдавать его России.

Об этом написал глава МИД Нидерландов Стефан Блок в письме парламенту, которое цитируют местные СМИ, сообщает "Европейская правда".

По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Издание De Telegraaph сообщает, что Блок написал депутатам, что в правительстве жалеют, что Цемах был выдан России. В правительстве опасаются, что теперь его невозможно будет привлечь к ответственности.

"Правительство напрасно пыталось дойти до самого высокого уровня руководства, пытаясь убедить Украину, что Цемах не должен быть частью большого обмена заключенными", - цитирует издание письмо Блока.

Как сообщали Українськi Новини, 5 сентября суд в Киеве освободил из-под стражи Цемаха для участия его в обмене. В России заявили, что Цемаха включили в список на обмен.

Тем временем освобождение Цемаха прокомментировали нидерландские следователи.

7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35. В частности, Украина передала РФ задержанного боевика ДНР Цемаха - важного свидетеля по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе, перед этим предоставив нидерландским следователям возможность его допросить.

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