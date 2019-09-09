Видача Цемаха не вплине на відносини з іноземними партнерами, - помічник Зеленського Єрмак

Помічник Президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак сумнівається, що іноземні партнери переглянуть свої відносини з Україною через звільнення колишнього "начальника ППО" Слов'янської бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха - свідка у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі, якого допитали нідерландські слідчі в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю інтернет-виданню "Українська правда", передають Українські Новини.

"Я не знаю матеріалів слідства. По суті, вся інформація, що Цемах є дуже важливим свідком і так далі, вона відбувається зі ЗМІ. Є він важливим свідком, не є - це доведе суд. Тоді ми будемо розуміти, чи був він важливим. А що стосується якихось наслідків політичних: позиція наших партнерів базується не тільки на цій справі. Там є комплекс аргументів, на яких тримаються рішення про санкції. Не думаю, що звільнення Цемаха стане причиною перегляду наших відносин із партнерами. Крім того, наскільки мені відомо, і Росія, і Нідерланди є учасниками багатьох міжнародних договорів, конвенцій, які передбачають надання допомоги, участь у слідстві тощо. І це робочий механізм", - сказав він.

Єрмак також додав, що перед звільненням у Зеленського були консультації з деякими європейськими лідерами і всі необхідні процедури, на яких наполягала нідерландська сторона стосовно Цемаха, були реалізовані.

"Вони мали можливість провести все, що хотіли в рамках розслідування", - наголосив він.

Помічник Президента також запевнив, що взаємне звільнення пройшло без додаткових умов.

"Президент домовлявся про цю кількість і цих людей. Наскільки мені відомо, ніяких додаткових переговорів зі зміни прізвищ і т. т. не було", - додав він.

Також Єрмак запевнив, що до переговорів не залучався голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук.

"Президент заявляв багато разів про те, що жодних залучень пана Медведчука в жодні процеси він не передбачає. І тому я можу сказати, що ніякої участі пан Медведчук не брав, ніколи ми з ним не зустрічалися, не розмовляли. Вважаю, що всі його вояжі в Росію - це його особистий піар", - сказав він.

При цьому він зазначив, що всередині України були сили, які не були зацікавлені у звільненні, але додав, що доказів того, що обмін намагалися зірвати, у нього немає.

"У Президента Зеленського є чесне і відкрите бажання припинити війну. У нього відверта і відкрита позиція. Моє особисте відчуття: раніше у політиків такої відкритості не було", - сказав він про причини досягнення домовленості про обмін.

Він додав, що якби не було конструктивного діалогу між Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним, звільнення не відбулося б.

Відповідаючи на питання про те, чи може черговий обмін відбутися до кінця року, Єрмак відповів, що Зеленський поставив завдання "щоб все це відбувалося дуже швидко, і може навіть із ще більш швидкою динамікою".

Як повідомляли Українськi Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими в форматі 35 на 35.

Серед інших Україна видала Росії Цемаха.

Уряд Нідерландів висловив жаль, що Цемах під тиском Росії був включений в список на обмін і переданий до РФ.

Зеленський заявив, що нідерландські слідчі в Україні перед обміном допитали Цемаха.

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Цемах відмовився від угоди з прокуратурою і не міг бути виданий Нідерландам.

Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих у Росії кримських татар.