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07 сентября 2019, суббота, 15:00 861
Внешняя политика 2019-09-07T15:00:38+03:00
Українські Новини
Нидерландские следователи допросили Цемаха в Украине перед обменом, - Зеленский

Нидерландские следователи допросили Цемаха в Украине перед обменом, - Зеленский

Владимир Цемах. Фото: Радио Свобода
Владимир Цемах. Фото: Радио Свобода

Президент Владимир Зеленский заявляет, что нидерландские следователи в Украине перед обменом допросили бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха - свидетеля по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Об этом Президент сказал журналистам, передают Українськi Новини.

"Его допросили и не только перед возвратом (в Россию)... Мы все, что нас попросили (европейские лидеры), сделали, это было очень сложно, я очень боялся, что из-за этого у нас мог сорваться обмен", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что следователи из Нидерландов выполнили с Цемахом все необходимые следственные действия.

Как сообщали Українськi Новини, 5 сентября суд в Киеве освободил из-под стражи Цемаха для участия его в обмене. В России заявили, что Цемаха включили в список на обмен.

Тем временем освобождение Цемаха прокомментировали нидерландские следователи.

7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35. В частности, Украина передала РФ задержанного боевика ДНР Цемаха - важного свидетеля по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

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