Цемах отказался от сделки с прокуратурой и не мог быть выдан Нидерландам, - Луценко

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что бывший "начальник ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимир Цемах - свидетель по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе, отказался от сделки с прокуратурой и не мог быть выдан Нидерландам.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции", - написал Луценко.

При этом он уточнил, что Нидерланды смогут его судить заочно, так же, как и первых 4 подозреваемых, с марта 2020 года.

По мнению Луценко, Россия будет использовать недовольство нидерландского общества в связи с передачей Цемаха для снятия санкций ЕС, которые были введены после катастрофы самолета рейса МН17.

Кроме того, он заявил, что в качестве генпрокурора организовывал юридическую подготовку при двух последних обменах пленными - 74 украинца на 306 россиян в декабре 2017 года и 35 на 35 7 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральная прокуратура Нидерландов просит Россию выдать Цемаха.

Правительство Нидерландов сожалеет, что в рамках обмена пленными под давлением России Цемах был передан РФ.

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак надеется, что обмен пленными между Украиной и Россией не окажет негативного влияния на расследование крушения самолета Boeing-777 Malaysia Airlines рейса MH17 в 2014 году.

Как сообщали Українськi Новини, в субботу Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что обмен пленными состоялся без изменения предварительных договоренностей с Президентом России Владимиром Путиным. Также были достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения.