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9.09.19 15:00 Пресс-конференция Председателя Наблюдательного совета авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" Арона Майберга

09 сентября 2019, понедельник, 10:46 318
Финансы 2019-09-09T12:15:02+03:00
Українські Новини
Несмотря на падение валюты, российский рубль укрепился в понедельник

Несмотря на падение валюты, российский рубль укрепился в понедельник

Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В четверг, 5 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 6 сентября, вырос на 4 копейки и составляет 3,47 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи вырос на 4 копейки и составляет 3,94 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 9 сентября:

 

10 российских рублей

 

Покупка

Продажа

Средний

3,44

3,94

Максимальный

3,75

5,00

Минимальный

2,50

3,75

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро резко обвалились в начале недели.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 сентября, на 22,46 коп. до 25,0860 UAH/USD.

Тем временем аналитики дали прогноз курса доллара на осень, а эксперты считают, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.

Кроме того, эксперт считает, что курс доллара в Украине осенью сохранит стабильность, ослабления гривны до заложенного в госбюджете-2019 курса 29,4 грн/$ не ожидается.

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