Несмотря на падение валюты, российский рубль укрепился в понедельник

В четверг, 5 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 6 сентября, вырос на 4 копейки и составляет 3,47 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи вырос на 4 копейки и составляет 3,94 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 9 сентября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,44 3,94 Максимальный 3,75 5,00 Минимальный 2,50 3,75

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро резко обвалились в начале недели.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 сентября, на 22,46 коп. до 25,0860 UAH/USD.

Тем временем аналитики дали прогноз курса доллара на осень, а эксперты считают, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.

Кроме того, эксперт считает, что курс доллара в Украине осенью сохранит стабильность, ослабления гривны до заложенного в госбюджете-2019 курса 29,4 грн/$ не ожидается.