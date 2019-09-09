Незважаючи на падіння валюти, російський рубль зміцнився в понеділок

У четвер, 5 вересня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 6 вересня, виріс на 4 копійки і становить 3,47 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу виріс на 4 копійки і становить 3,94 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля до гривні в київських обмінниках за станом на 9 вересня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,44 3,94 Максимальний 3,75 5,00 Мінімальний 2,50 3,75

Як повідомляли Українські Новини, долар і євро різко обвалилися на початку тижня.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 9 вересня, на 22,46 коп. до 25,0860 UAH/USD.

Тим часом аналітики дали прогноз курсу долара на осінь, а експерти вважають, що курс долара почне стабільно зростати восени.

Крім того, експерт вважає, що курс долара в Україні восени збереже стабільність, а послаблення гривні до закладеного в держбюджеті-2019 курсу 29,4 грн/$ не очікується.