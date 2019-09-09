Незважаючи на падіння валюти, російський рубль зміцнився в понеділок

У четвер, 5 вересня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 6 вересня, виріс на 4 копійки і становить 3,47 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу виріс на 4 копійки і становить 3,94 гривень за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля до гривні в київських обмінниках за станом на 9 вересня:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nКупівля\r\n\r\n\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n\r\n\r\n3,44\r\n\r\n\r\n3,94\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n\r\n\r\n3,75\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n3,75\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, долар і євро різко обвалилися на початку тижня.\r\nТакож Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 9 вересня, на 22,46 коп. до 25,0860 UAH\/USD.\r\nТим часом аналітики дали прогноз курсу долара на осінь, а експерти вважають, що курс долара почне стабільно зростати восени.\r\nКрім того, експерт вважає, що курс долара в Україні восени збереже стабільність, а послаблення гривні до закладеного в держбюджеті-2019 курсу 29,4 грн\/$ не очікується.