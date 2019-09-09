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09 вересня 2019, понеділок, 10:46 9
Фінанси 2019-09-09T12:00:02+03:00
Українські Новини
Незважаючи на падіння валюти, російський рубль зміцнився в понеділок

Незважаючи на падіння валюти, російський рубль зміцнився в понеділок

Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У четвер, 5 вересня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 6 вересня, виріс на 4 копійки і становить 3,47 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу виріс на 4 копійки і становить 3,94 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля до гривні в київських обмінниках за станом на 9 вересня:

 

10 російських рублів

 

Купівля

Продаж

Середній

3,44

3,94

Максимальний

3,75

5,00

Мінімальний

2,50

3,75

Як повідомляли Українські Новини, долар і євро різко обвалилися на початку тижня.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 9 вересня, на 22,46 коп. до 25,0860 UAH/USD.

Тим часом аналітики дали прогноз курсу долара на осінь, а експерти вважають, що курс долара почне стабільно зростати восени.

Крім того, експерт вважає, що курс долара в Україні восени збереже стабільність, а послаблення гривні до закладеного в держбюджеті-2019 курсу 29,4 грн/$ не очікується.

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