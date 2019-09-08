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08 сентября 2019, воскресенье, 23:56 61
Общество 2019-09-09T00:03:25+03:00
Українські Новини
Украина начала отвод войск в Луганской области, - волонтер

Украина начала отвод войск в Луганской области, - волонтер

Военные. Фото: ООС/Facebook
Военные. Фото: ООС/Facebook

Стало известно, что начался отвод сил от сел Вольное и Золотое Луганской области. Об этом сообщил донецкий журналист и волонтер Тим Златкин на Facebook.

Златкин отметил, что украинские подразделения отходят на два километра от линии соприкосновения.

"Пустят воду в Крым, думали? Хрен там! Отводим подразделения на два километра от хутора Вольний и Золотого-4. Вы сделали это вместе!" - с явным недовольством отметил волонтер.

Скриншот: Facebook/Тим ЗлаткинСкриншот: Facebook/Тим Златкин


Также волонтер заверил, что информация достоверная.

Скриншот: Facebook/Тим ЗлаткинСкриншот: Facebook/Тим Златкин

Как сообщали Українські Новини, на пресс-конференции в аэропорту Зеленский рассказал, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения. А второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар.

7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35. Также в МИД России оценили готовность Зеленского к компромиссам.

Кроме того, освобожденные политзаключенные рассказали, чем планируют заняться.

Тем временем, в плену у боевиков на Донбассе остаются 227 украинцев.

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