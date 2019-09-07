Обмін полоненими: в Офісі Президента показали, як політв'язні поверталися в Україну

У суботу, 7 вересня, Росія і Україна завершили запланований раніше масштабний обмін ув'язненими у форматі 35 на 35.\r\nЛітак з українськими політв'язнями і військовополоненими моряками, доставленими з Москви, сів в аеропорту "Бориспіль". Офіційна зустріч пройшла в терміналі "В".\r\nВ аеропорту літак з українцями, що прибув близько 13.30, зустріли десятки журналістів і родичі. Також туди прибув Президент України Володимир Зеленський.\r\n[gallery-6053]\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35. Адвокат Микола Полозов повідомив, що процес обміну полоненими між Україною і Росії почався. А США і посли країн G7 привітали обмін полоненими між Україною і Росією.\r\nНа прес-конференції в аеропорту Зеленський розповів, що досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування. А другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих у Росії кримських татар.\r\nТим часом, в полоні у бойовиків на Донбасі залишаються 227 українців.