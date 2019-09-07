Обмін полоненими: в Офісі Президента показали, як політв'язні поверталися в Україну

У суботу, 7 вересня, Росія і Україна завершили запланований раніше масштабний обмін ув'язненими у форматі 35 на 35.

Літак з українськими політв'язнями і військовополоненими моряками, доставленими з Москви, сів в аеропорту "Бориспіль". Офіційна зустріч пройшла в терміналі "В".

В аеропорту літак з українцями, що прибув близько 13.30, зустріли десятки журналістів і родичі. Також туди прибув Президент України Володимир Зеленський.