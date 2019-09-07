підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.35 27.95
˟
07 вересня 2019, субота, 19:49 30
Політика 2019-09-08T00:30:02+03:00
Українські Новини
Обмін полоненими: в Офісі Президента показали, як політв'язні поверталися в Україну

Обмін полоненими: в Офісі Президента показали, як політв'язні поверталися в Україну

У суботу, 7 вересня, Росія і Україна завершили запланований раніше масштабний обмін ув'язненими у форматі 35 на 35.

Літак з українськими політв'язнями і військовополоненими моряками, доставленими з Москви, сів в аеропорту "Бориспіль". Офіційна зустріч пройшла в терміналі "В".

В аеропорту літак з українцями, що прибув близько 13.30, зустріли десятки журналістів і родичі. Також туди прибув Президент України Володимир Зеленський.

Возвращение освобожденных украинцев. Фото: ОПУ
Возвращение освобожденных украинцев. Фото: ОПУ
Возвращение освобожденных украинцев. Фото: ОПУ
Возвращение освобожденных украинцев. Фото: ОПУ
Возвращение освобожденных украинцев. Фото: ОПУ
Возвращение освобожденных украинцев. Фото: ОПУ
Возвращение освобожденных украинцев. Фото: ОПУ
Возвращение освобожденных украинцев. Фото: ОПУ
Возвращение освобожденных украинцев. Фото: ОПУ
Возвращение освобожденных украинцев. Фото: ОПУ
Возвращение освобожденных украинцев. Фото: ОПУ
Возвращение освобожденных украинцев. Фото: ОПУ
Возвращение освобожденных украинцев. Фото: ОПУ
Возвращение освобожденных украинцев. Фото: ОПУ

Як повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35. Адвокат Микола Полозов повідомив, що процес обміну полоненими між Україною і Росії почався. А США і посли країн G7 привітали обмін полоненими між Україною і Росією.

На прес-конференції в аеропорту Зеленський розповів, що досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування. А другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих у Росії кримських татар.

Тим часом, в полоні у бойовиків на Донбасі залишаються 227 українців.

Більше новин про: Фоторепортаж Обмін полоненими

Архів
Новини
Сенцову особисто вручить премію Сахарова Президент Європарламенту 23:54
Адміністрація Зеленського продемонструвала готовність до компромісів: МЗС Росії про обмін полоненими 23:31
До перемоги ще дуже далеко, але вона буде за нами, - Сенцов 23:05
НАТО вітає повернення українських полонених і закликає Росію виконати всі свої зобов'язання згідно "мінських угод" 22:34
Нідерланди просять Росію видати екс-"начальника ППО" "ДНР" Цемаха 21:00
більше новин
Команда Зеленського готує загальну перевірку: будуть відбирати пенсії та пільги 17:27
Затримання бойовика ДНР, охороняв уламки літака МН17. Фото: скріншот відео Держприкордонслужби
Ще один свідок катастрофи МН17 звільнений від покарання 17:46 Відео
Рябошапка звільнив прокурорів 8 областей 18:59
Гривня впала в ціні: офіційний курс валют на вихідні 05:55
Королевська заявила про необхідність терміново реанімувати медицину після "вбивчої медреформи Супрун" 18:43
більше новин
Затримання бойовика ДНР, охороняв уламки літака МН17. Фото: скріншот відео Держприкордонслужби
Ще один свідок катастрофи МН17 звільнений від покарання 17:46 Відео
Смог над Лівим берегом Києва. Фото: facebook.com/DVisti
Фото дня: Київ в диму - вже багато днів мешканці столиці скаржаться на жахливе повітря 20:44
Савік Шустер.Фото: facebook.com/savikshusterstudio
Сьогодні після трирічної перерви вийде "Свобода" Шустера 07:00
Володимир Пилипенко: на шляху до Уганди або чи перетворять слуг народу на слуг партій 10:07
Водій BlaBlaCar Олександр Андрієнко, зґвалтував дівчину. Фото: Anastasia Lipinska/Facebook
Зґвалтування пасажирки BlaBlaCar: водій називав себе "вищою расою", а цвинтар - своєю землею 19:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok