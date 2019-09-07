Вышинский пообещал продолжить участвовать в суде в Украине

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, переданный в Россию, намерен продолжить участвовать в судебном процессе в Украине.\r\nОб этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24", передают Українськi Новини.\r\nВышинский отметил, что по прибытию в РФ почувствовал "эмоциональный комфорт".\r\n"Планы простые - я точно буду продолжать участвовать в судебных заседаниях и это главный план на ближайшее время... Я по прежнему в процессе, я хочу доказать свою невиновность, я хочу чтобы это суд признал", - заявил он.\r\nПо словам Вышинского, он не нарушал закон и действовал в рамках журналистских стандартов.\r\nКроме того, он выразил уверенность, что опыт общения с разными людьми в украинской тюрьме поможет ему далее в журналистской профессии.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35. Адвокат Николай Полозов сообщил, что процесс обмена пленными между Украиной и России начался. Также, по его словам, Россия освободила украинских моряков под личное обязательство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.\r\nНа пресс-конференции в аэропорту Зеленский рассказал, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения. А второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар.\r\nТем временем, в плену у боевиков на Донбассе остаются 227 украинцев.\r\n28 августа Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство. В Украине ему предъявлено обвинение в госизмене и хранении оружия.