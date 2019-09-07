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07 сентября 2019, суббота, 19:14 17
Судебная власть 2019-09-07T19:14:47+03:00
Українські Новини
Вышинский пообещал продолжить участвовать в суде в Украине

Вышинский пообещал продолжить участвовать в суде в Украине

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, переданный в Россию, намерен продолжить участвовать в судебном процессе в Украине.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24", передают Українськi Новини.

Вышинский отметил, что по прибытию в РФ почувствовал "эмоциональный комфорт".

"Планы простые - я точно буду продолжать участвовать в судебных заседаниях и это главный план на ближайшее время... Я по прежнему в процессе, я хочу доказать свою невиновность, я хочу чтобы это суд признал", - заявил он.

По словам Вышинского, он не нарушал закон и действовал в рамках журналистских стандартов.

Кроме того, он выразил уверенность, что опыт общения с разными людьми в украинской тюрьме поможет ему далее в журналистской профессии.

Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35. Адвокат Николай Полозов сообщил, что процесс обмена пленными между Украиной и России начался. Также, по его словам, Россия освободила украинских моряков под личное обязательство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

На пресс-конференции в аэропорту Зеленский рассказал, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения. А второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар.

Тем временем, в плену у боевиков на Донбассе остаются 227 украинцев.

28 августа Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство. В Украине ему предъявлено обвинение в госизмене и хранении оружия.

Больше новостей о: обмен пленными Кирилл Вышинский РИА Новости-Украина арест Вышинского

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