Масштабный обмен пленными: кто вернулся в Украину и Россию

Россияне, которых отдала Украина в рамках обмена. Фото:посольство Украины в РФ

Россияне, которых отдала Украина в рамках обмена. Фото:посольство Украины в РФ

В рамках масштабного обмена 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.



Список россиян наводит издание "Украинская правда" со ссылкой источники, приближенные к процессу обмена.

Полный список:

Владимир Цемах Кирилл Вышинский Виктор Агеев, 13.09.1995 Александр Баранов, 11.08.1983 Аслан Басханов, 06.04.1966 Елена Бобовая, 26.04.1972 Андрей Васьковский, 25.12.1991 Руслан Гаджиев, 10.02.1973 Владимир Галич, 18.01.1948 Сергей Гнатьев, 13.04.1988 Анна Дубенко, 18.08.1982 Станислав Ежов, 22.06.1978 Аркадий Жидких, 19.11.1967 Игорь Кимаковский, 28.04.1972 Ольга Ковалис, 07.08.1968 Сергей Коверник, 16.02.1978 Дмитрий Кореновский, 18.03.1972 Андрей Костенко, 18.09.1984 Алексей Лазаренко, 13.10.1985 Сергей Лазарев, 07.05.1957 Юрий Ломако, 04.02.1961 Петр Мельничук, 12.07.1972 Евгений Мефедов, 22.05.1983 Максим Одинцов, 25.04.1983 Юлия Просолова, 13.07.1988 Александр Ракущин, 19.03.1963 Антонина Родионова, 06.09.1969 Александр Саттаров, 28.12.1980 Алексей Седиков, 10.10.1979 Тарас Синичак, 24.06.1977 Александр Тарасенко, 10.07.1970 Андрей Третьяков, 18.10.1973 Виктор Федоров, 18.07.1969 Денис Хитров, 28.04.1977 Павел Черных, 04.08.1975

В свою очередь Украина передала России 35 граждан, часть из которых граждане РФ, а часть - украинцы и лица с двойным гражданством.

В частности, из-под стражи были освобождены и переданы Украине 24 моряков, задержанных 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, и еще 11 украинцев:

Олег Сенцов (в августе 2015 года приговорен российским судом к 20 годам тюрьмы за якобы подготовку терактов в аннексированном Крыму), Александр Кольченко ( в августе 2015 года приговорен к 10 годам тюрьмы за якобы подготовку терактов в Крыму), Павел Гриб (в марте 2019 года приговорен к 6 годам тюрьмы за якобы подготовку терактов в школе в Сочи), Евгений Панов (в июле 2018 года российский суд приговорил его к 8 годам тюрьмы по делу "украинских диверсантов") Артур Панов (в августе 2017 года 19-летний украинец был осужден к 8 годам тюрьмы за якобы подготовку терактов в Ростове), Станислав Клых (осужден к 22 и 20 годам тюрьмы за якобы участие в Чеченской войне против российских войск) Николай Карпюк (осужден к 22 и 20 годам тюрьмы за якобы участие в Чеченской войне против российских войск) Алексей Сизонович (73-летний пенсионер приговорен в РФ к 12 годам колонии за якобы подготовку терактов и хранение боеприпасов) Эдем Бекиров (тяжелобольной крымскотатарский активист был задержан и арестован в Крыму в декабре 2018 года) Роман Сущенко (приговорен к 12 годам тюрьмы за якобы шпионаж в пользу Украины) крымчанин Владимир Балух (приговорен к 3,6 годам тюрьмы за якобы хранение боеприпасов) Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянск". Юрий Безъязычный, моторист-электрик. Андрей Артеменко, старший комендор. Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик. Богдан Головаш, выпускник ИВМС. Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования. Василий Сорока, капитан, находился на борту МБАК "Бердянск". Богдан небылица, командир МБАК "Никополь". Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик. Сергей Цибизов, комендор-сигнальщик. Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части – начальника электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования. Владислав Костышин, выпускник ИВМС. Андрей Оприско, моторист-электрик МБАК "Вышгород". Андрей Драч, капитан, находился на борту МБАК "Никополь". Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яны Капу". Михаил Власюк, моторист-электрик. Беспальченко Виктор, комендор. Владимир Терещенко, комендор. Евгений Семидоцкий, матрос. Владимир Лесной, командир 31-го дивизиона судов обеспечения. Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона. Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК "смела" 31-го дивизиона судов обеспечения. Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НК "Новая Каховка", 31-го дивизиона судов обеспечения. Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной р/т роты морского командования.

Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35. Адвокат Николай Полозов сообщил, что процесс обмена пленными между Украиной и России начался. Также, по его словам, Россия освободила украинских моряков под личное обязательство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

На пресс-конференции в аэропорту Зеленский рассказал, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения. А второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар.