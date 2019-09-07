Масштабный обмен пленными: кто вернулся в Украину и Россию

В рамках масштабного обмена 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.Список россиян наводит издание "Украинская правда" со ссылкой источники, приближенные к процессу обмена.\r\nПолный список: \r\n\r\n\r\n\r\nВладимир Цемах\r\nКирилл Вышинский\r\nВиктор Агеев, 13.09.1995\r\nАлександр Баранов, 11.08.1983\r\nАслан Басханов, 06.04.1966\r\nЕлена Бобовая, 26.04.1972\r\nАндрей Васьковский, 25.12.1991\r\nРуслан Гаджиев, 10.02.1973\r\nВладимир Галич, 18.01.1948\r\nСергей Гнатьев, 13.04.1988\r\nАнна Дубенко, 18.08.1982\r\nСтанислав Ежов, 22.06.1978\r\nАркадий Жидких, 19.11.1967\r\nИгорь Кимаковский, 28.04.1972\r\nОльга Ковалис, 07.08.1968\r\nСергей Коверник, 16.02.1978\r\nДмитрий Кореновский, 18.03.1972\r\nАндрей Костенко, 18.09.1984\r\nАлексей Лазаренко, 13.10.1985\r\nСергей Лазарев, 07.05.1957\r\nЮрий Ломако, 04.02.1961\r\nПетр Мельничук, 12.07.1972\r\nЕвгений Мефедов, 22.05.1983\r\nМаксим Одинцов, 25.04.1983\r\nЮлия Просолова, 13.07.1988\r\nАлександр Ракущин, 19.03.1963\r\nАнтонина Родионова, 06.09.1969\r\nАлександр Саттаров, 28.12.1980\r\nАлексей Седиков, 10.10.1979\r\nТарас Синичак, 24.06.1977\r\nАлександр Тарасенко, 10.07.1970\r\nАндрей Третьяков, 18.10.1973\r\nВиктор Федоров, 18.07.1969\r\nДенис Хитров, 28.04.1977\r\nПавел Черных, 04.08.1975\r\n\r\n\r\n\r\nВ свою очередь Украина передала России 35 граждан, часть из которых граждане РФ, а часть - украинцы и лица с двойным гражданством.\r\nВ частности, из-под стражи были освобождены и переданы Украине 24 моряков, задержанных 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, и еще 11 украинцев:\r\n\r\nОлег Сенцов (в августе 2015 года приговорен российским судом к 20 годам тюрьмы за якобы подготовку терактов в аннексированном Крыму),\r\nАлександр Кольченко ( в августе 2015 года приговорен к 10 годам тюрьмы за якобы подготовку терактов в Крыму),\r\nПавел Гриб (в марте 2019 года приговорен к 6 годам тюрьмы за якобы подготовку терактов в школе в Сочи),\r\nЕвгений Панов (в июле 2018 года российский суд приговорил его к 8 годам тюрьмы по делу "украинских диверсантов")\r\nАртур Панов (в августе 2017 года 19-летний украинец был осужден к 8 годам тюрьмы за якобы подготовку терактов в Ростове),\r\nСтанислав Клых (осужден к 22 и 20 годам тюрьмы за якобы участие в Чеченской войне против российских войск)\r\nНиколай Карпюк (осужден к 22 и 20 годам тюрьмы за якобы участие в Чеченской войне против российских войск)\r\nАлексей Сизонович (73-летний пенсионер приговорен в РФ к 12 годам колонии за якобы подготовку терактов и хранение боеприпасов) \r\nЭдем Бекиров (тяжелобольной крымскотатарский активист был задержан и арестован в Крыму в декабре 2018 года)\r\nРоман Сущенко (приговорен к 12 годам тюрьмы за якобы шпионаж в пользу Украины)\r\nкрымчанин Владимир Балух (приговорен к 3,6 годам тюрьмы за якобы хранение боеприпасов)\r\nРоман Мокряк, командир МБАК "Бердянск".\r\nЮрий Безъязычный, моторист-электрик.\r\nАндрей Артеменко, старший комендор.\r\nАндрей Эйдер, комендор-сигнальщик.\r\nБогдан Головаш, выпускник ИВМС.\r\nДенис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.\r\nВасилий Сорока, капитан, находился на борту МБАК "Бердянск".\r\nБогдан небылица, командир МБАК "Никополь".\r\nВячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик.\r\nСергей Цибизов, комендор-сигнальщик.\r\nСергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части – начальника электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.\r\nВладислав Костышин, выпускник ИВМС.\r\nАндрей Оприско, моторист-электрик МБАК "Вышгород".\r\nАндрей Драч, капитан, находился на борту МБАК "Никополь".\r\nОлег Мельничук, командир рейдового буксира "Яны Капу".\r\nМихаил Власюк, моторист-электрик.\r\nБеспальченко Виктор, комендор.\r\nВладимир Терещенко, комендор.\r\nЕвгений Семидоцкий, матрос.\r\nВладимир Лесной, командир 31-го дивизиона судов обеспечения.\r\nАндрей Шевченко, главный старшина дивизиона.\r\nВладимир Варимез, старший радиотелеграфист НК "смела" 31-го дивизиона судов обеспечения.\r\nСергей Чулиба, командир отделения мотористов НК "Новая Каховка", 31-го дивизиона судов обеспечения.\r\nЮрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной р\/т роты морского командования.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35. Адвокат Николай Полозов сообщил, что процесс обмена пленными между Украиной и России начался. Также, по его словам, Россия освободила украинских моряков под личное обязательство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.\r\nНа пресс-конференции в аэропорту Зеленский рассказал, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения. А второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар.\r\n