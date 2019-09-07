подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.35 27.95
˟
07 сентября 2019, суббота, 15:45 192 Список
Политика 2019-09-07T15:57:08+03:00
Українські Новини
Масштабный обмен пленными: кто вернулся в Украину и Россию

Масштабный обмен пленными: кто вернулся в Украину и Россию

Россияне, которых отдала Украина в рамках обмена. Фото:посольство Украины в РФ
Россияне, которых отдала Украина в рамках обмена. Фото:посольство Украины в РФ

В рамках масштабного обмена 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.


Список россиян наводит издание "Украинская правда" со ссылкой источники, приближенные к процессу обмена.

Полный список: 

    1. Владимир Цемах
    2. Кирилл Вышинский
    3. Виктор Агеев, 13.09.1995
    4. Александр Баранов, 11.08.1983
    5. Аслан Басханов, 06.04.1966
    6. Елена Бобовая, 26.04.1972
    7. Андрей Васьковский, 25.12.1991
    8. Руслан Гаджиев, 10.02.1973
    9. Владимир Галич, 18.01.1948
    10. Сергей Гнатьев, 13.04.1988
    11. Анна Дубенко, 18.08.1982
    12. Станислав Ежов, 22.06.1978
    13. Аркадий Жидких, 19.11.1967
    14. Игорь Кимаковский, 28.04.1972
    15. Ольга Ковалис, 07.08.1968
    16. Сергей Коверник, 16.02.1978
    17. Дмитрий Кореновский, 18.03.1972
    18. Андрей Костенко, 18.09.1984
    19. Алексей Лазаренко, 13.10.1985
    20. Сергей Лазарев, 07.05.1957
    21. Юрий Ломако, 04.02.1961
    22. Петр Мельничук, 12.07.1972
    23. Евгений Мефедов, 22.05.1983
    24. Максим Одинцов, 25.04.1983
    25. Юлия Просолова, 13.07.1988
    26. Александр Ракущин, 19.03.1963
    27. Антонина Родионова, 06.09.1969
    28. Александр Саттаров, 28.12.1980
    29. Алексей Седиков, 10.10.1979
    30. Тарас Синичак, 24.06.1977
    31. Александр Тарасенко, 10.07.1970
    32. Андрей Третьяков, 18.10.1973
    33. Виктор Федоров, 18.07.1969
    34. Денис Хитров, 28.04.1977
    35. Павел Черных, 04.08.1975

В свою очередь Украина передала России 35 граждан, часть из которых граждане РФ, а часть - украинцы и лица с двойным гражданством.

В частности, из-под стражи были освобождены и переданы Украине 24 моряков, задержанных 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, и еще 11 украинцев:

  1. Олег Сенцов (в августе 2015 года приговорен российским судом к 20 годам тюрьмы за якобы подготовку терактов в аннексированном Крыму),
  2. Александр Кольченко ( в августе 2015 года приговорен к 10 годам тюрьмы за якобы подготовку терактов в Крыму),
  3. Павел Гриб (в марте 2019 года приговорен к 6 годам тюрьмы за якобы подготовку терактов в школе в Сочи),
  4. Евгений Панов (в июле 2018 года российский суд приговорил его к 8 годам тюрьмы по делу "украинских диверсантов")
  5. Артур Панов (в августе 2017 года 19-летний украинец был осужден к 8 годам тюрьмы за якобы подготовку терактов в Ростове),
  6. Станислав Клых (осужден к 22 и 20 годам тюрьмы за якобы участие в Чеченской войне против российских войск)
  7. Николай Карпюк (осужден к 22 и 20 годам тюрьмы за якобы участие в Чеченской войне против российских войск)
  8. Алексей Сизонович (73-летний пенсионер приговорен в РФ к 12 годам колонии за якобы подготовку терактов и хранение боеприпасов) 
  9. Эдем Бекиров (тяжелобольной крымскотатарский активист был задержан и арестован в Крыму в декабре 2018 года)
  10. Роман Сущенко (приговорен к 12 годам тюрьмы за якобы шпионаж в пользу Украины)
  11. крымчанин Владимир Балух (приговорен к 3,6 годам тюрьмы за якобы хранение боеприпасов)
  12. Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянск".
  13. Юрий Безъязычный, моторист-электрик.
  14. Андрей Артеменко, старший комендор.
  15. Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик.
  16. Богдан Головаш, выпускник ИВМС.
  17. Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.
  18. Василий Сорока, капитан, находился на борту МБАК "Бердянск".
  19. Богдан небылица, командир МБАК "Никополь".
  20. Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик.
  21. Сергей Цибизов, комендор-сигнальщик.
  22. Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части – начальника электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.
  23. Владислав Костышин, выпускник ИВМС.
  24. Андрей Оприско, моторист-электрик МБАК "Вышгород".
  25. Андрей Драч, капитан, находился на борту МБАК "Никополь".
  26. Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яны Капу".
  27. Михаил Власюк, моторист-электрик.
  28. Беспальченко Виктор, комендор.
  29. Владимир Терещенко, комендор.
  30. Евгений Семидоцкий, матрос.
  31. Владимир Лесной, командир 31-го дивизиона судов обеспечения.
  32. Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона.
  33. Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК "смела" 31-го дивизиона судов обеспечения.
  34. Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НК "Новая Каховка", 31-го дивизиона судов обеспечения.
  35. Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной р/т роты морского командования.

Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35. Адвокат Николай Полозов сообщил, что процесс обмена пленными между Украиной и России начался. Также, по его словам, Россия освободила украинских моряков под личное обязательство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

На пресс-конференции в аэропорту Зеленский рассказал, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения. А второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар.

 

Больше новостей о: Украина-Россия обмен пленными украинские моряки

Архив
Новости
В плену у боевиков на Донбассе остаются 227 украинцев 16:45
Станцию "Почайна" в Киеве закрывали из-за сообщения о минировании 16:16
Масштабный обмен пленными: кто вернулся в Украину и Россию 15:45 Список
Для восстановления мира в Украине важно начать с возвращения наших людей, - Бойко об обмене пленными 15:24
Нидерландские следователи допросили Цемаха в Украине перед обменом, - Зеленский 15:00
больше новостей
Гривна рухнула в цене: официальный курс валют на выходные 05:55
Королевская заявила о необходимости срочно реанимировать медицину после "убийственной медреформы Супрун" 18:43
В сети нашли несоответствия на видео Гонтаревой из больницы: имя другой пациентки и выключенные аппараты 19:28
Адвокат Валентин Рыбин. Скриншот: Валентин Рыбин/Facebook
Украина исключила из списка на обмен пленными одного россиянина, - адвокат 19:03 Дополнено
Савик Шустер. Фото: facebook.com/savikshusterstudio
Сегодня после трехлетнего перерыва выйдет "Свобода" Шустера 07:00
больше новостей
Украинские дорожные компании объединились в Национальную ассоциацию 14:58
Королевская заявила о необходимости срочно реанимировать медицину после "убийственной медреформы Супрун" 18:43
Артур Денисултанов (
Обмен пленными: Украина решила не выдавать России "киллера Кадырова" 17:16
В сети нашли несоответствия на видео Гонтаревой из больницы: имя другой пациентки и выключенные аппараты 19:28
Задержание боевика ДНР, охранявшего обломки самолета МН17. Фото: скриншот видео Госпогранслужбы
Еще один свидетель катастрофы МН17 освобожден от тюрьмы 17:43 Видео
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok