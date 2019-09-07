Обнародован список россиян, которых Украина выдает РФ в рамках обмена

В рамках масштабного обмена Украина выдаст России 35 человек, среди которых 11 были помилованы, 19-м отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, один был передан российской стороне ранее. При этом, по данным адвоката Марка Фейгина, украинцев также в списке 35.\r\nСписок россиян наводит издание "Украинская правда" со ссылкой источники, приближенные к процессу обмена.\r\nПолный список: \r\n\r\nВладимир Цемах\r\nКирилл Вышинский\r\nВиктор Агеев, 13.09.1995\r\nАлександр Баранов, 11.08.1983\r\nАслан Басханов, 06.04.1966\r\nЕлена Бобовая, 26.04.1972\r\nАндрей Васьковский, 25.12.1991\r\nРуслан Гаджиев, 10.02.1973\r\nВладимир Галич, 18.01.1948\r\nСергей Гнатьев, 13.04.1988\r\nАнна Дубенко, 18.08.1982\r\nСтанислав Ежов, 22.06.1978\r\nАркадий Жидких, 19.11.1967\r\nИгорь Кимаковский, 28.04.1972\r\nОльга Ковалис, 07.08.1968\r\nСергей Коверник, 16.02.1978\r\nДмитрий Кореновский, 18.03.1972\r\nАндрей Костенко, 18.09.1984\r\nАлексей Лазаренко, 13.10.1985\r\nСергей Лазарев, 07.05.1957\r\nЮрий Ломако, 04.02.1961\r\nПетр Мельничук, 12.07.1972\r\nЕвгений Мефедов, 22.05.1983\r\nМаксим Одинцов, 25.04.1983\r\nЮлия Просолова, 13.07.1988\r\nАлександр Ракущин, 19.03.1963\r\nАнтонина Родионова, 06.09.1969\r\nАлександр Саттаров, 28.12.1980\r\nАлексей Седиков, 10.10.1979\r\nТарас Синичак, 24.06.1977\r\nАлександр Тарасенко, 10.07.1970\r\nАндрей Третьяков, 18.10.1973\r\nВиктор Федоров, 18.07.1969\r\nДенис Хитров, 28.04.1977\r\nПавел Черных, 04.08.1975\r\n\r\nВ свою очередь Валентин Рыбин, адвокат граждан РФ, которые удерживались в Украине, сообщил, что самолет с россиянами улетает без Руслана Гаджиева, который значится в списках на обмен.\r\nКак сообщали Українські Новини, 7 сентября адвокат Николай Полозов сообщил, что процесс обмена пленными между Украиной и России начался. Также, по его словам, Россия освободила украинских моряков под личное обязательство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.\r\nТем временем защитник осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин сообщил, что оссия отдает Украине 35 украинцев, среди которых 24 моряка и 11 осужденных украинцев.