Обнародован список россиян, которых Украина выдает РФ в рамках обмена

В рамках масштабного обмена Украина выдаст России 35 человек, среди которых 11 были помилованы, 19-м отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, один был передан российской стороне ранее. При этом, по данным адвоката Марка Фейгина, украинцев также в списке 35.

Список россиян наводит издание "Украинская правда" со ссылкой источники, приближенные к процессу обмена.

Полный список:

Владимир Цемах Кирилл Вышинский Виктор Агеев, 13.09.1995 Александр Баранов, 11.08.1983 Аслан Басханов, 06.04.1966 Елена Бобовая, 26.04.1972 Андрей Васьковский, 25.12.1991 Руслан Гаджиев, 10.02.1973 Владимир Галич, 18.01.1948 Сергей Гнатьев, 13.04.1988 Анна Дубенко, 18.08.1982 Станислав Ежов, 22.06.1978 Аркадий Жидких, 19.11.1967 Игорь Кимаковский, 28.04.1972 Ольга Ковалис, 07.08.1968 Сергей Коверник, 16.02.1978 Дмитрий Кореновский, 18.03.1972 Андрей Костенко, 18.09.1984 Алексей Лазаренко, 13.10.1985 Сергей Лазарев, 07.05.1957 Юрий Ломако, 04.02.1961 Петр Мельничук, 12.07.1972 Евгений Мефедов, 22.05.1983 Максим Одинцов, 25.04.1983 Юлия Просолова, 13.07.1988 Александр Ракущин, 19.03.1963 Антонина Родионова, 06.09.1969 Александр Саттаров, 28.12.1980 Алексей Седиков, 10.10.1979 Тарас Синичак, 24.06.1977 Александр Тарасенко, 10.07.1970 Андрей Третьяков, 18.10.1973 Виктор Федоров, 18.07.1969 Денис Хитров, 28.04.1977 Павел Черных, 04.08.1975

В свою очередь Валентин Рыбин, адвокат граждан РФ, которые удерживались в Украине, сообщил, что самолет с россиянами улетает без Руслана Гаджиева, который значится в списках на обмен.

Как сообщали Українські Новини, 7 сентября адвокат Николай Полозов сообщил, что процесс обмена пленными между Украиной и России начался. Также, по его словам, Россия освободила украинских моряков под личное обязательство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Тем временем защитник осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин сообщил, что оссия отдает Украине 35 украинцев, среди которых 24 моряка и 11 осужденных украинцев.