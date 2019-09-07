Масштабний обмін полоненими: хто повернувся в Україну і Росію

В рамках масштабного обміну 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими в форматі 35 на 35.Список росіян наводить видання "Українська правда" з посиланням на джерела, наближені до процесу обміну.\r\nПовний список:\r\n\r\n\r\n\r\nВолодимир Цемах\r\nКирило Вишинський\r\nВіктор Агєєв, 13.09.1995\r\nОлександр Баранов, 11.08.1983\r\nАслан Басханов, 06.04.1966\r\nОлена Бобова, 26.04.1972\r\nАндрій Васьковський, 25.12.1991\r\nРуслан Гаджієв, 10.02.1973\r\nВолодимир Галич, 18.01.1948\r\nСергій Гнатьев, 13.04.1988\r\nАнна Дубенко, 18.08.1982\r\nСтаніслав Єжов, 22.06.1978\r\nАркадій Рідких, 19.11.1967\r\nІгор Кімаковський, 28.04.1972\r\nОльга Ковалис, 07.08.1968\r\nСергій Ковернік, 16.02.1978\r\nДмитро Кореновський, 18.03.1972\r\nАндрій Костенко, 18.09.1984\r\nОлексій Лазаренко, 13.10.1985\r\nСергій Лазарєв, 07.05.1957\r\nЮрій Ломако, 04.02.1961\r\nПетро Мельничук, 12.07.1972\r\nЄвген Мефедов, 22.05.1983\r\nМаксим Одинцов, 25.04.1983\r\nЮлія Просолова, 13.07.1988\r\nОлександр Ракущин, 19.03.1963\r\nАнтоніна Родіонова, 06.09.1969\r\nОлександр Саттаров, 28.12.1980\r\nОлексій Седиков, 10.10.1979\r\nТарас Синичак, 24.06.1977\r\nОлександр Тарасенко, 10.07.1970\r\nАндрій Третьяков, 18.10.1973\r\nВіктор Федоров, 18.07.1969\r\nДенис Хитров, 28.04.1977\r\nПавло Чорних, 04.08.1975\r\n\r\n\r\n\r\nУ свою чергу Україна передала Росії 35 громадян, частина з яких громадяни РФ, а частина - українці та особи з подвійним гражданством.\r\nЗокрема, з-під варти були звільнені і передані Україні 24 моряків, затриманих 25 листопада 2018 року в Керченській протоці, і ще 11 українців:\r\n\r\nОлег Сенцов (в серпні 2015 року засуджений російським судом до 20 років в'язниці за нібито підготовку терактів у анексованому Криму),\r\nОлександр Кольченко (в серпні 2015 року засуджений до 10 років в'язниці за нібито підготовку терактів у Криму),\r\nПавло Гриб (у березні 2019 року засуджений до 6 років в'язниці за нібито підготовку терактів у школі в Сочі),\r\nЄвген Панов (у липні 2018 року російський суд засудив його до 8 років в'язниці у справі "українських диверсантів")\r\nАртур Панов (у серпні 2017 року 19-річний українець був засуджений до 8 років в'язниці за нібито підготовку терактів у Ростові),\r\nСтаніслав Клих (засуджений до 22 і 20 років в'язниці за нібито участь в Чеченській війні проти російських військ)\r\nМикола Карпюк (засуджений до 22 і 20 років в'язниці за нібито участь в Чеченській війні проти російських військ)\r\nОлексій Сизонович (73-річний пенсіонер засуджений у РФ до 12 років колонії за нібито підготовку терактів і зберігання боєприпасів)\r\nЕдем Бекіров (тяжкохворий кримськотатарський активіст був затриманий і заарештований у Криму в грудні 2018 року)\r\nРоман Сущенко (засуджений до 12 років в'язниці за нібито шпигунство на користь України)\r\nкримчанин Володимир Балух (засуджений до 3,6 років в'язниці за нібито зберігання боєприпасів)\r\nРоман Мокряк, командир МБАК "Бердянськ".\r\nЮрій Без’язичний, моторист-електрик.\r\nАндрій Артеменко, старший комендор.\r\nАндрій Ейдер, комендор-сигнальник.\r\nБогдан Головаш, випускник ІВМС.\r\nДенис Гриценко, командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.\r\nВасиль Сорока, капітан, перебував на борту МБАК "Бердянськ".\r\nБогдан Небилиця, командир МБАК "Нікополь".\r\nВячеслав Зінченко, комендор-сигнальник.\r\nСергій Цибізов, комендор-сигнальник.\r\nСергій Попов, заступник командира дивізіону з електромеханічної частини – начальник електромеханічної служби 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.\r\nВладислав Костишин, випускник ІВМС.\r\nАндрій Оприско, моторист-електрик МБАК "Вишгород".\r\nАндрій Драч, капітан, перебував на борту МБАК "Нікополь".\r\nОлег Мельничук, командир рейдового буксира "Яни Капу".\r\nМихайло Власюк, моторист-електрик.\r\nВіктор Беспальченко, комендор.\r\nВолодимир Терещенко, комендор.\r\nЄвгеній Семидоцький, марсовий.\r\nВолодимир Лісовий, командир 31-го дивізіону суден забезпечення.\r\nАндрій Шевченко, головний старшина дивізіону.\r\nВолодимир Варімез, старший радіотелеграфіст НК "Сміла" 31-го дивізіону суден забезпечення.\r\nСергій Чуліба, командир відділення мотористів НК "Нова Каховка", 31-го дивізіону суден забезпечення.\r\nЮрій Будзило, командир радіотехнічного взводу управління 21-ї окремої р\/т роти морського командування.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.\r\n7 вересня адвокат Микола Полозов повідомив, що процес обміну полоненими між Україною і Росії почався. Також, за його словами, Росія звільнила українських моряків під особисте зобов'язання уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової.