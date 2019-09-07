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07 вересня 2019, субота, 15:45 59 Список
Політика 2019-09-08T00:30:03+03:00
Українські Новини
Масштабний обмін полоненими: хто повернувся в Україну і Росію

Масштабний обмін полоненими: хто повернувся в Україну і Росію

Повернення звільнених українців. Фото: ОПУ
Повернення звільнених українців. Фото: ОПУ

В рамках масштабного обміну 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими в форматі 35 на 35.


Список росіян наводить видання "Українська правда" з посиланням на джерела, наближені до процесу обміну.

Повний список:

    1. Володимир Цемах
    2. Кирило Вишинський
    3. Віктор Агєєв, 13.09.1995
    4. Олександр Баранов, 11.08.1983
    5. Аслан Басханов, 06.04.1966
    6. Олена Бобова, 26.04.1972
    7. Андрій Васьковський, 25.12.1991
    8. Руслан Гаджієв, 10.02.1973
    9. Володимир Галич, 18.01.1948
    10. Сергій Гнатьев, 13.04.1988
    11. Анна Дубенко, 18.08.1982
    12. Станіслав Єжов, 22.06.1978
    13. Аркадій Рідких, 19.11.1967
    14. Ігор Кімаковський, 28.04.1972
    15. Ольга Ковалис, 07.08.1968
    16. Сергій Ковернік, 16.02.1978
    17. Дмитро Кореновський, 18.03.1972
    18. Андрій Костенко, 18.09.1984
    19. Олексій Лазаренко, 13.10.1985
    20. Сергій Лазарєв, 07.05.1957
    21. Юрій Ломако, 04.02.1961
    22. Петро Мельничук, 12.07.1972
    23. Євген Мефедов, 22.05.1983
    24. Максим Одинцов, 25.04.1983
    25. Юлія Просолова, 13.07.1988
    26. Олександр Ракущин, 19.03.1963
    27. Антоніна Родіонова, 06.09.1969
    28. Олександр Саттаров, 28.12.1980
    29. Олексій Седиков, 10.10.1979
    30. Тарас Синичак, 24.06.1977
    31. Олександр Тарасенко, 10.07.1970
    32. Андрій Третьяков, 18.10.1973
    33. Віктор Федоров, 18.07.1969
    34. Денис Хитров, 28.04.1977
    35. Павло Чорних, 04.08.1975

У свою чергу Україна передала Росії 35 громадян, частина з яких громадяни РФ, а частина - українці та особи з подвійним гражданством.

Зокрема, з-під варти були звільнені і передані Україні 24 моряків, затриманих 25 листопада 2018 року в Керченській протоці, і ще 11 українців:

  1. Олег Сенцов (в серпні 2015 року засуджений російським судом до 20 років в'язниці за нібито підготовку терактів у анексованому Криму),
  2. Олександр Кольченко (в серпні 2015 року засуджений до 10 років в'язниці за нібито підготовку терактів у Криму),
  3. Павло Гриб (у березні 2019 року засуджений до 6 років в'язниці за нібито підготовку терактів у школі в Сочі),
  4. Євген Панов (у липні 2018 року російський суд засудив його до 8 років в'язниці у справі "українських диверсантів")
  5. Артур Панов (у серпні 2017 року 19-річний українець був засуджений до 8 років в'язниці за нібито підготовку терактів у Ростові),
  6. Станіслав Клих (засуджений до 22 і 20 років в'язниці за нібито участь в Чеченській війні проти російських військ)
  7. Микола Карпюк (засуджений до 22 і 20 років в'язниці за нібито участь в Чеченській війні проти російських військ)
  8. Олексій Сизонович (73-річний пенсіонер засуджений у РФ до 12 років колонії за нібито підготовку терактів і зберігання боєприпасів)
  9. Едем Бекіров (тяжкохворий кримськотатарський активіст був затриманий і заарештований у Криму в грудні 2018 року)
  10. Роман Сущенко (засуджений до 12 років в'язниці за нібито шпигунство на користь України)
  11. кримчанин Володимир Балух (засуджений до 3,6 років в'язниці за нібито зберігання боєприпасів)
  12. Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянськ".
  13. Юрій Без’язичний, моторист-електрик.
  14. Андрій Артеменко, старший комендор.
  15. Андрій Ейдер, комендор-сигнальник.
  16. Богдан Головаш, випускник ІВМС.
  17. Денис Гриценко, командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.
  18. Василь Сорока, капітан, перебував на борту МБАК "Бердянськ".
  19. Богдан Небилиця, командир МБАК "Нікополь".
  20. Вячеслав Зінченко, комендор-сигнальник.
  21. Сергій Цибізов, комендор-сигнальник.
  22. Сергій Попов, заступник командира дивізіону з електромеханічної частини – начальник електромеханічної служби 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.
  23. Владислав Костишин, випускник ІВМС.
  24. Андрій Оприско, моторист-електрик МБАК "Вишгород".
  25. Андрій Драч, капітан, перебував на борту МБАК "Нікополь".
  26. Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яни Капу".
  27. Михайло Власюк, моторист-електрик.
  28. Віктор Беспальченко, комендор.
  29. Володимир Терещенко, комендор.
  30. Євгеній Семидоцький, марсовий.
  31. Володимир Лісовий, командир 31-го дивізіону суден забезпечення.
  32. Андрій Шевченко, головний старшина дивізіону.
  33. Володимир Варімез, старший радіотелеграфіст НК "Сміла" 31-го дивізіону суден забезпечення.
  34. Сергій Чуліба, командир відділення мотористів НК "Нова Каховка", 31-го дивізіону суден забезпечення.
  35. Юрій Будзило, командир радіотехнічного взводу управління 21-ї окремої р/т роти морського командування.

Як повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.

7 вересня адвокат Микола Полозов повідомив, що процес обміну полоненими між Україною і Росії почався. Також, за його словами, Росія звільнила українських моряків під особисте зобов'язання уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової.

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