Масштабний обмін полоненими: хто повернувся в Україну і Росію

В рамках масштабного обміну 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими в форматі 35 на 35.



Список росіян наводить видання "Українська правда" з посиланням на джерела, наближені до процесу обміну.

Повний список:

Володимир Цемах Кирило Вишинський Віктор Агєєв, 13.09.1995 Олександр Баранов, 11.08.1983 Аслан Басханов, 06.04.1966 Олена Бобова, 26.04.1972 Андрій Васьковський, 25.12.1991 Руслан Гаджієв, 10.02.1973 Володимир Галич, 18.01.1948 Сергій Гнатьев, 13.04.1988 Анна Дубенко, 18.08.1982 Станіслав Єжов, 22.06.1978 Аркадій Рідких, 19.11.1967 Ігор Кімаковський, 28.04.1972 Ольга Ковалис, 07.08.1968 Сергій Ковернік, 16.02.1978 Дмитро Кореновський, 18.03.1972 Андрій Костенко, 18.09.1984 Олексій Лазаренко, 13.10.1985 Сергій Лазарєв, 07.05.1957 Юрій Ломако, 04.02.1961 Петро Мельничук, 12.07.1972 Євген Мефедов, 22.05.1983 Максим Одинцов, 25.04.1983 Юлія Просолова, 13.07.1988 Олександр Ракущин, 19.03.1963 Антоніна Родіонова, 06.09.1969 Олександр Саттаров, 28.12.1980 Олексій Седиков, 10.10.1979 Тарас Синичак, 24.06.1977 Олександр Тарасенко, 10.07.1970 Андрій Третьяков, 18.10.1973 Віктор Федоров, 18.07.1969 Денис Хитров, 28.04.1977 Павло Чорних, 04.08.1975

У свою чергу Україна передала Росії 35 громадян, частина з яких громадяни РФ, а частина - українці та особи з подвійним гражданством.

Зокрема, з-під варти були звільнені і передані Україні 24 моряків, затриманих 25 листопада 2018 року в Керченській протоці, і ще 11 українців:

Олег Сенцов (в серпні 2015 року засуджений російським судом до 20 років в'язниці за нібито підготовку терактів у анексованому Криму), Олександр Кольченко (в серпні 2015 року засуджений до 10 років в'язниці за нібито підготовку терактів у Криму), Павло Гриб (у березні 2019 року засуджений до 6 років в'язниці за нібито підготовку терактів у школі в Сочі), Євген Панов (у липні 2018 року російський суд засудив його до 8 років в'язниці у справі "українських диверсантів") Артур Панов (у серпні 2017 року 19-річний українець був засуджений до 8 років в'язниці за нібито підготовку терактів у Ростові), Станіслав Клих (засуджений до 22 і 20 років в'язниці за нібито участь в Чеченській війні проти російських військ) Микола Карпюк (засуджений до 22 і 20 років в'язниці за нібито участь в Чеченській війні проти російських військ) Олексій Сизонович (73-річний пенсіонер засуджений у РФ до 12 років колонії за нібито підготовку терактів і зберігання боєприпасів) Едем Бекіров (тяжкохворий кримськотатарський активіст був затриманий і заарештований у Криму в грудні 2018 року) Роман Сущенко (засуджений до 12 років в'язниці за нібито шпигунство на користь України) кримчанин Володимир Балух (засуджений до 3,6 років в'язниці за нібито зберігання боєприпасів) Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянськ". Юрій Без’язичний, моторист-електрик. Андрій Артеменко, старший комендор. Андрій Ейдер, комендор-сигнальник. Богдан Головаш, випускник ІВМС. Денис Гриценко, командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування. Василь Сорока, капітан, перебував на борту МБАК "Бердянськ". Богдан Небилиця, командир МБАК "Нікополь". Вячеслав Зінченко, комендор-сигнальник. Сергій Цибізов, комендор-сигнальник. Сергій Попов, заступник командира дивізіону з електромеханічної частини – начальник електромеханічної служби 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування. Владислав Костишин, випускник ІВМС. Андрій Оприско, моторист-електрик МБАК "Вишгород". Андрій Драч, капітан, перебував на борту МБАК "Нікополь". Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яни Капу". Михайло Власюк, моторист-електрик. Віктор Беспальченко, комендор. Володимир Терещенко, комендор. Євгеній Семидоцький, марсовий. Володимир Лісовий, командир 31-го дивізіону суден забезпечення. Андрій Шевченко, головний старшина дивізіону. Володимир Варімез, старший радіотелеграфіст НК "Сміла" 31-го дивізіону суден забезпечення. Сергій Чуліба, командир відділення мотористів НК "Нова Каховка", 31-го дивізіону суден забезпечення. Юрій Будзило, командир радіотехнічного взводу управління 21-ї окремої р/т роти морського командування.

Як повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.

7 вересня адвокат Микола Полозов повідомив, що процес обміну полоненими між Україною і Росії почався. Також, за його словами, Росія звільнила українських моряків під особисте зобов'язання уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової.