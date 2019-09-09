Гривня різко зміцнилася після вихідних: офіційний курс валют

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 вересня, на 22,46 коп. до 25,0860 UAH\/USD після того, як гривня на міжбанку продовжила зміцнюватися перед вихідними.\r\nПро це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6-8 вересня, на 4,71 коп. до 25,3106 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3086,1127\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2508,6035\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2531,3297\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n234,407\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,801\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2766,2371\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на вихідні Національний банк знизив офіційний курс гривні на 4,71 коп. до 25,3106 UAH\/USD. Також у НБУ повідомили, що завдяки новій владі послабилися внутрішньополітичні ризики для зниження інфляції.\r\nКрім того, аналітики дали прогноз курсу долара на осінь, а експерти вважають, що курс долара почне стабільно зростати восени.\r\nРаніше в МВФ прогнозували погіршення курсу гривні щодо долара ближче до осені.