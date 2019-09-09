Гривня різко зміцнилася після вихідних: офіційний курс валют

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 вересня, на 22,46 коп. до 25,0860 UAH/USD після того, як гривня на міжбанку продовжила зміцнюватися перед вихідними

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6-8 вересня, на 4,71 коп. до 25,3106 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3086,1127 100 доларів США 2508,6035 100 швейцарських франків 2531,3297 1000 ієн 234,407 10 російських рублів 3,801 100 євро 2766,2371

Як повідомляли Українські Новини, на вихідні Національний банк знизив офіційний курс гривні на 4,71 коп. до 25,3106 UAH/USD. Також у НБУ повідомили, що завдяки новій владі послабилися внутрішньополітичні ризики для зниження інфляції.

Крім того, аналітики дали прогноз курсу долара на осінь, а експерти вважають, що курс долара почне стабільно зростати восени.

Раніше в МВФ прогнозували погіршення курсу гривні щодо долара ближче до осені.