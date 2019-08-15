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15 августа 2019, четверг, 12:11 254
Силовые структуры 2019-08-15T12:24:54+03:00
Українські Новини
США поддерживают возможное назначение Рябошапки генпрокурором

США поддерживают возможное назначение Рябошапки генпрокурором

Руслан Рябошапка. Скриншот видео Facebook/Право на владу
Руслан Рябошапка. Скриншот видео Facebook/Право на владу

США поддерживают возможное назначение заместителя главы Офиса Президента Руслана Рябошапки, которого Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатом на должность генпрокурора, на эту должность.

Об этом в интервью "Европейской правде" сообщил временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор, передают Українськi Новини.

"Да, я слышал именно эту фамилию. Генпрокурор имеет очень важную роль в работе правоохранительной системы. Не нам решать, кто должен быть на этом посту, и могу сказать, что Рябошапка имеет уважение к себе. Мы его также уважаем. Поэтому назначение нового генпрокурора может иметь значительный эффект", - сказал он.

Также Тейлор сообщил, что не поддерживает увольнение специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого с должности.

"Я такой подход не поддерживаю. У меня другое видение. Есть цель - борьба с коррупцией. Есть структуры, созданные для этого. И это ваша задача - искать людей, способных достичь этой цели, организовать конкурс, отобрать их. Я в этом участвовать не буду", - отметил Тейлор.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский рассматривает кандидатуру Рябошапки на должность генерального прокурора.

Тем временем, Рябошапка рассказал, что сделает в первую очередь, если станет генпрокурором.

 

Больше новостей о: США Генпрокурор Руслан Рябошапка Вильям Тейлор

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