США поддерживают возможное назначение Рябошапки генпрокурором

США поддерживают возможное назначение заместителя главы Офиса Президента Руслана Рябошапки, которого Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатом на должность генпрокурора, на эту должность.

Об этом в интервью "Европейской правде" сообщил временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор, передают Українськi Новини.

"Да, я слышал именно эту фамилию. Генпрокурор имеет очень важную роль в работе правоохранительной системы. Не нам решать, кто должен быть на этом посту, и могу сказать, что Рябошапка имеет уважение к себе. Мы его также уважаем. Поэтому назначение нового генпрокурора может иметь значительный эффект", - сказал он.

Также Тейлор сообщил, что не поддерживает увольнение специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого с должности.

"Я такой подход не поддерживаю. У меня другое видение. Есть цель - борьба с коррупцией. Есть структуры, созданные для этого. И это ваша задача - искать людей, способных достичь этой цели, организовать конкурс, отобрать их. Я в этом участвовать не буду", - отметил Тейлор.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский рассматривает кандидатуру Рябошапки на должность генерального прокурора.

Тем временем, Рябошапка рассказал, что сделает в первую очередь, если станет генпрокурором.