НАБУ и САП просят Рябошапку согласовать подозрение экс-председателю НАПК Корчак, - источник

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) просят генпрокурора Руслана Рябошапку согласовать проект подозрения бывшему председателю Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Наталье Корчак.

Об этом Українським Новинам сказал источник в правоохранительных органах.

"Отправили в ГПУ проект подозрения по Корчак", - сказал он.



По его словам, проект подозрения был отправлен намедни.



Корчак инкриминируется преступление по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.



Речь идет о покупке Корчак и ее родственниками паркомест и их использование для незадекларированных автомобилей.



На данный момент решения по нему пока не принято.



Как сообщали Українськi Новини, ранее Соломенский районный суд отменил постановление Национального антикоррупционного бюро о закрытии дела о назначении бывшей главой Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Натальей Корчак премий самой себе.



В 2018 году САП отказалась согласовать подозрение экс-председателю НАПК Корчак.



НАПК назначило скандальную Корчак уполномоченной по вопросам гендерного равенства.





