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03 сентября 2019, вторник, 18:17 136
Силовые структуры 2019-09-03T18:19:01+03:00
Українські Новини
НАБУ и САП просят Рябошапку согласовать подозрение экс-председателю НАПК Корчак, - источник

НАБУ и САП просят Рябошапку согласовать подозрение экс-председателю НАПК Корчак, - источник

Наталья Корчак
Наталья Корчак

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) просят генпрокурора Руслана Рябошапку согласовать проект подозрения бывшему председателю Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Наталье Корчак.

Об этом Українським Новинам сказал источник в правоохранительных органах.
"Отправили в ГПУ проект подозрения по Корчак", - сказал он.

По его словам, проект подозрения был отправлен намедни.

Корчак инкриминируется преступление по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

Речь идет о покупке Корчак и ее родственниками паркомест и их использование для незадекларированных автомобилей.

На данный момент решения по нему пока не принято.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Соломенский районный суд отменил постановление Национального антикоррупционного бюро о закрытии дела о назначении бывшей главой Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Натальей Корчак премий самой себе.

В 2018 году САП отказалась согласовать подозрение экс-председателю НАПК Корчак.

НАПК назначило скандальную Корчак уполномоченной по вопросам гендерного равенства.


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