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04 сентября 2019, среда, 07:00 635 Мнение
Общество 2019-09-04T08:18:23+03:00
Українські Новини
Главное за день: Беги, Петя, беги!

Главное за день: Беги, Петя, беги!

Рада проголосовала изменения в Конституцию, чтобы снять неприкосновенность депутатов. Привлечь их к уголовной и административной ответственности как и остальных граждан можно будет с 1 января. Дабы это счастье наступило, надо чтобы Зеленский подписал сам закон. А депутаты вычеркнули неприкосновенность из еще двух законов – Уголовно-процессуального кодекса и закона "О статусе народного депутата". Небольшая неприкосновенность у депутатов все же останется. Рада не стала менять норму закона, по которой депутаты не несут ответственности за принятые ими законы и выступления в парламенте (кроме клеветы и оскорбления).

Против снятия неприкосновенности проголосовала только фракция Бойко. В ответ они предложили вдвое сократить количество депутатов – до 225.

Тимошенко не смогла проголосовать за отмену неприкосновенности. Она пропустила Раду из-за горя в семье – умерла двоюродная сестра Татьяна Шарапова.

Из-за неприкосновенности двое депутатов подрались в ресторане.

Последствия сегодняшнего решения украинского парламента могут быть историческими. Ющенко, Луценко, Тимошенко, Порошенко и целое поколение политиков годами выстраивали свои избирательные кампании на обещании снять неприкосновенность. Теперь лавочка прикрылась. С другой стороны – парламент перестанет быть пристанищем для тех, кто скрывается от правосудия. Критики отмены неприкосновенности опасаются, что Украина превратится в Белоруссию или Россию, где власть руками силовиков сможет задушить оппозицию.

Отмена неприкосновенности вызвала бурную сексуальную фантазию у нардепа из Слуги народа Елены Криворучкиной. Которая попала в парламент как "кума Юзика" - артиста "95 квартала". Журналисты сфотографировали ее переписку в зале рады с абонентом "Любимый" сразу после голосования, где он ее называет "Зеленой кнопочкой".

Порошенко сегодня прогулял допрос в ГБР. Из-за работы в парламенте. На что Труба ему тут же напомнил, что через 4 месяца, когда падет неприкосновенность бывшего президента, он приведет его на допрос силой.

ГБР также начало расследование против бывшего спикера ВР Парубия. Его подозревают в препятствовании осуществлению избирательного права.

Сегодня – последний по-летнему теплый день. Завтра синоптики обещают дождь и снижение температуры до +20.

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