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03 сентября 2019, вторник, 13:25 15
Верховная Рада и партии 2019-09-03T13:25:27+03:00
Українські Новини
Платформа Бойко хочет сократить депутатов Рады вдвое - до 225

Платформа Бойко хочет сократить депутатов Рады вдвое - до 225

Фракция "Оппозиционная платформа - За життя" в Верховной Раде выступает за сокращение количества депутатов Верховной Рады с 450 до 225.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии, передают Українськi Новини.

"Оппозиционная платформа - За життя" подготовила альтернативный законопроект об изменениях в Конституцию Украины относительно уменьшения количества народных депутатов до 225", - сказано в нем.

В анонсированном документе предлагается также установить, что депутатом Рады не может быть лицо, имеющее другое гражданство, кроме украинского.

Также в нем предусмотрено изменение избирательной системы парламентских выборов на пропорциональную с открытыми списками.
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