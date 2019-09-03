Платформа Бойко хочет сократить депутатов Рады вдвое - до 225

Фракция "Оппозиционная платформа - За життя" в Верховной Раде выступает за сокращение количества депутатов Верховной Рады с 450 до 225.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы партии, передают Українськi Новини.\r\n"Оппозиционная платформа - За життя" подготовила альтернативный законопроект об изменениях в Конституцию Украины относительно уменьшения количества народных депутатов до 225", - сказано в нем.\r\nВ анонсированном документе предлагается также установить, что депутатом Рады не может быть лицо, имеющее другое гражданство, кроме украинского.\r\nТакже в нем предусмотрено изменение избирательной системы парламентских выборов на пропорциональную с открытыми списками.