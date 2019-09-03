"Кнопочка зеленая" и занятия любовью: депутат от "Слуги народа" сообщила "любимому" о снятии своей неприкосновенности

Сегодня, 3 сентября, Верховная Рада приняла решение об отмене неприкосновенности для народных депутатов. "За" внесение изменений в законопроект №7203 (об изменении статьи 80 Конституции Украины касательно депутатской неприкосновенности, - ред.) проголосовало 373 народных избранника. Как только решение было принято, Елена Криворучкина (СН), которая прошла в парламент по мажоритарному округу в Кривом Роге, решила об этом сообщить абоненту "Любимый", сообщает "Страна", публикуя романтическую переписку.\r\nВо время заседания Криворучкиной пришли сообщения в мессенджере Telegram. Тот, кто подписан "Любимый" писал депутату транслитом (передача текста с помощью чужого алфавита, - ред.):\r\nЛюбимый: - Кнопочка зеленая, где ты? Лен, разлюбила меня, наверное.\r\nКриворучкина: - Я люблю тебя. Сильно, сильно, сильно. Даже не надейся, что разлюбила.\r\nЛюбимый: - Кнопочка любит я знаю. А ты не знаю.\r\nКриворучкина: - Знаешь, знаешь.\r\nЛюбимый: - Лен, ты где?\r\nКриворучкина: - Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной Рады.\r\nНа этом моменте Елена перевернула свой телефон.\r\n\r\nЕлена Криворучкина баллотировалась по 32 округу в Кривом Роге. Она эколог, экономистка и активная участница предвыборной кампании Президента Владимира Зеленского. В 1995 году Елена стала ассистентом в Криворожском экономическом институте и прошла путь до доцента Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана.\r\nВ СМИ была информация о том, что Елена Криворучкина является кумой жены нардепа Юрия Корявченкова (Юзик со студии "Квартал 95").\r\nЕлена Криворучкина. Фото: Елена Криворучкина\/Facebook\r\nУ Елены есть дочь Елизавета, которая в прошлом году закончила КИМО (институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко). На личной странице Криворучкиной в социальной сети Facebook есть снимки с торжественной церемонии вручения дипломов.\r\nКак оказалось, Криворучкина любит одежду модных брендов. На выпуск к дочке она пришла в платье-футболке итальянского бренда Mochino. Вещь с принтом курящей коровы из коллекции 2016 года, но в онлайн-магазинах можно еще отхватить и себе экземпляр. Стоит такое $276 или 6 970 грн по курсу НБУ на 3 сентября 2019 года.\r\nЕлена Криворучкина с дочерью. Фото: Елена Криворучкина\/Facebook\r\nКак сообщали Українські Новини, соцсети высмеяли переписку депутата-роднюли Шахова с любовницей. Также журналисты сфотографировали секретную переписку Рабиновича и Грановского.