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03 сентября 2019, вторник, 11:45 254
Политика 2019-09-03T12:36:58+03:00
Українські Новини
Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность

Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность

Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность с 2020 года.

За принятие законопроекта №7203 в целом проголосовали 373 депутата при минимально необходимых 300, передают Українські Новини.

В соответствии со ст.159 Конституции законопроект о внесении изменений в Основной закон рассматривается Радой при наличии заключения КС о соответствии проекта требованиям ст. 157 и 158 Конституции.

Согласно ст.157 Конституция не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.

Также, согласно этой статье, Конституция не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения.

Согласно ст.158, законопроект о внесении изменений в Конституцию, который рассматривался Радой и не был принят, может быть подан в парламент не ранее чем через год со дня принятия решения по этому законопроекту.

Кроме того, согласно этой статье, Рада в течение срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же положения Конституции.

Законопроектом №7203 предлагается внести изменения в ст. 80 Конституции, которая гласит, что парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность: они не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Раде и ее органах (кроме ответственности за оскорбление или клевету), а также не могут быть без согласия парламента привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

В частности, предлагается оставить в Конституции лишь ту часть этой статьи, которая касается ответственности за высказывания и голосование, убрав упоминание о гарантии неприкосновенности и невозможности привлечения к ответственности, задержания и ареста без согласия Рады.

В марте 2016 года КС растолковал, что парламент может голосовать в целом за проект изменений в Конституцию на любой следующей очередной сессии после той, на которой данный документ был принят в первом чтении.

Как сообщали Українські Новини, 29 августа Рада проголосовала за отмену неприкосновенности в 1-м чтении.

В феврале 2015 года Рада направила в КС законопроект №1776 об отмене депутатской неприкосновенности и ограничении неприкосновенности судей.

КС признал, что отмена депутатской неприкосновенности не ограничивает прав и свобод человека, закрепленные в Конституции, а сам законопроект соответствует основному закону.

 

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