После продолжительной засухи в Киеве пройдут дожди и резко похолодает

4 сентября в Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +20…+22 градуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +17…+24 градуса.\r\nВ Карпатах местами кратковременный дождь, температура ночью +4…+9 градусов, днем +10…+15 градусов.\r\nВ Моршине кратковременный дождь, гроза, температура ночью +10…+12 градусов, днем +17…+19 градусов.\r\nВ Трускавце кратковременный дождь, гроза, температура ночью +10…+12 градусов, днем +17…+19 градусов.\r\nВ Сваляве кратковременный дождь, гроза, температура ночью +10…+12 градусов, днем +20…+22 градуса.\r\nНа севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +19…+26 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +14…+19 градусов, в Винницкой области +10…+15 градусов, днем +19…+25 градусов, в Полтавской области +22…+27 градусов, в Днепропетровской области +25…+30 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +13…+19 градусов, в Луганской области +10…+15 градусов, днем +24…+30 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +25…+30 градусов, в Одесской и Николаевской областях +20…+27 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+31 градус.\r\nВ Ялте без осадков.\r\nТемпература ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов.\r\n3 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+24 градуса; в Днепре возле Киева +22 градуса.\r\nКак сообщали Українські Новини, сегодня, 3 сентября, на западе Украины похолодает. На остальной территории погода сохранится жаркой, как и в предыдущие дни сентября.\r\nТем временем лето в Киеве превысило климатическую норму почти на 3 градуса.