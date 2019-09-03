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03 сентября 2019, вторник, 14:41 338
Жизнь 2019-09-03T15:00:01+03:00
Українські Новини
После продолжительной засухи в Киеве пройдут дожди и резко похолодает

После продолжительной засухи в Киеве пройдут дожди и резко похолодает

Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

4 сентября в Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +20…+22 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +17…+24 градуса.

В Карпатах местами кратковременный дождь, температура ночью +4…+9 градусов, днем +10…+15 градусов.

В Моршине кратковременный дождь, гроза, температура ночью +10…+12 градусов, днем +17…+19 градусов.

В Трускавце кратковременный дождь, гроза, температура ночью +10…+12 градусов, днем +17…+19 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, гроза, температура ночью +10…+12 градусов, днем +20…+22 градуса.

На севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +19…+26 градусов.

В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, в Винницкой области +10…+15 градусов, днем +19…+25 градусов, в Полтавской области +22…+27 градусов, в Днепропетровской области +25…+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, в Луганской области +10…+15 градусов, днем +24…+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +25…+30 градусов, в Одесской и Николаевской областях +20…+27 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+31 градус.

В Ялте без осадков.

Температура ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов.

3 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+24 градуса; в Днепре возле Киева +22 градуса.

Как сообщали Українські Новини, сегодня, 3 сентября, на западе Украины похолодает. На остальной территории погода сохранится жаркой, как и в предыдущие дни сентября.

Тем временем лето в Киеве превысило климатическую норму почти на 3 градуса.

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