Тимошенко отсутствовала на заседании Рады из-за горя в семье, - Наливайченко

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко не пришла на сегодняшнее заседание Верховной Рады, на котором голосовали за снятие депутатской неприкосновенности, в связи с трагедией в семье. Об этом в кулуарах Верховной Рады рассказал бывший глава СБУ и однопартиец Тимошенко, народный депутат Верховной Рады IX созыва Валентин Наливайченко.

Отсутствие на голосовании Тимошенко Наливайченко объяснил тем, что в ее семье произошла трагедия.

"Насколько мы знаем, мы сочувствуем, в ее семье горе. И по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами. Но наше искренние сочувствие. Я думаю, она сама расскажет. Но сегодня... Такова жизнь. Она, к сожалению, каждого из нас не обходит", - рассказал Валентин Наливайченко.

Как сообщали Українські новини, Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность. За принятие законопроекта №7203 в целом проголосовали 373 депутата при минимально необходимых 300. Все присутствующие депутаты от "Батькивщины" (23) поддержали данный законопроект.

Ранее Юлия Тимошенко стала бабушкой во второй раз.