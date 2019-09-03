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03 сентября 2019, вторник, 14:17 2185
Верховная Рада и партии 2019-09-03T14:17:14+03:00
Українські Новини
Тимошенко отсутствовала на заседании Рады из-за горя в семье, - Наливайченко

Тимошенко отсутствовала на заседании Рады из-за горя в семье, - Наливайченко

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко не пришла на сегодняшнее заседание Верховной Рады, на котором голосовали за снятие депутатской неприкосновенности, в связи с трагедией в семье. Об этом в кулуарах Верховной Рады рассказал бывший глава СБУ и однопартиец Тимошенко, народный депутат Верховной Рады IX созыва Валентин Наливайченко.

Отсутствие на голосовании Тимошенко Наливайченко объяснил тем, что в ее семье произошла трагедия.

"Насколько мы знаем, мы сочувствуем, в ее семье горе. И по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами. Но наше искренние сочувствие. Я думаю, она сама расскажет. Но сегодня... Такова жизнь. Она, к сожалению, каждого из нас не обходит", - рассказал Валентин Наливайченко.

Как сообщали Українські новини, Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность. За принятие законопроекта №7203 в целом проголосовали 373 депутата при минимально необходимых 300. Все присутствующие депутаты от "Батькивщины" (23) поддержали данный законопроект.

Ранее Юлия Тимошенко стала бабушкой во второй раз.

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