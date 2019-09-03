Труба предупредил Порошенко, что применит к нему силовой привод, как только депутатов лишат неприкосновенности

Бывший Президент, нынешний депутат Верховной Рады ("Европейская солидарность") Петр Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований.

Об этом на своем канале в мессенджере Telegram сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.

По его словам, в ГБР пришел его адвокат и объяснил, что Порошенко работает в парламенте и не может прийти на допрос.

Труба не исключает, что такая аргументация будет использоваться как клише во время последующих неявок в ГБР.

Он отметил, что поскольку у Порошенко есть депутатский иммунитет, то к нему нельзя применить силовой привод.

"Но есть одно "но". У народных депутатов есть только четыре месяца, чтобы использовать эту возможность. Парламент сегодня отправил в прошлое депутатскую неприкосновенность. С января 2020 года она перестанет быть ширмой для избежания ответственности", - отметил Труба.

При этом ГБР направит Порошенко повторную повестку о вызове на допрос.

Как сообщали Українськi Новини, сегодня, 3 сентября, должен был состояться допрос бывшего Президента Петра Порошенко в Государственном бюро расследований, однако он был перенесен, поскольку Порошенко находился на заседании Верховной Рады, на 14:00.

Также 12 августа директор ГБР Роман Труба заявил, что допускает допрос Порошенко на полиграфе, также суд разрешил допрос Порошенко с детектором лжи.