Гривна укрепилась на межбанке после серьезного падения

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 16 коп. во вторник укрепился на 4 коп. до 25,25 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,31-25,35 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,28-25,30 UAH\/USD, после чего установились на уровне 25,24-25,26 UAH\/USD.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 8,91% с 27,72 UAH\/USD до 25,25 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, рубль внезапно подорожал в киевских обменниках. Также доллар после резкого падения взлетел в цене.\r\nТем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 сентября, на 11,94 коп. до 25,2635 UAH\/USD. Также, по прогнозам аналитиков, курс доллара в ближайшее время начнет стабильно расти.\r\nКроме того, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июле вырос на 2,5% или на 2,04 млрд долларов до 82,4 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.