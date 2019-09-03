Гривна укрепилась на межбанке после серьезного падения

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 16 коп. во вторник укрепился на 4 коп. до 25,25 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,31-25,35 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,28-25,30 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,24-25,26 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 8,91% с 27,72 UAH/USD до 25,25 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, рубль внезапно подорожал в киевских обменниках. Также доллар после резкого падения взлетел в цене.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 сентября, на 11,94 коп. до 25,2635 UAH/USD. Также, по прогнозам аналитиков, курс доллара в ближайшее время начнет стабильно расти.

Кроме того, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июле вырос на 2,5% или на 2,04 млрд долларов до 82,4 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.