Госдолг Украины снова вырос на 2 млрд долларов

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июле вырос на 2,5% или на 2,04 млрд долларов до 82,4 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.\r\nОб этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.\r\nГосударственный и гарантированный государством долг на конец июля 2019 года составил 2 066,92 млрд гривен или 82,4 млрд долларов против 2 102,41 млрд гривен, или 80,35 млрд долларов месяцем ранее.\r\nОбщий размер прямого госдолга по состоянию на 31 июля составил 1 811,7 млрд гривен (72,22 млрд долларов) против 1 832,3 млрд гривен (70,02 млрд долларов) месяцем ранее.\r\nПри этом прямой внешний долг за месяц уменьшился с 40,12 млрд долларов до 39,93 млрд долларов.\r\nПрямой внутренний долг увеличился с 782,42 млрд гривен до 810,06 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте вырос с 29,90 млрд долларов до 32,29 млрд долларов).\r\nГарантированный государством долг на 31 июля составил 255,22 млрд гривен, или 10,17 млрд долларов.\r\nКак сообщали Українські Новини, Украину до конца года ожидают пиковые выплаты по госдолгу: что будет с курсом валют.\r\nТем временем Украине во втором полугодии 2019 года необходимо выплатить 67,3 млрд гривен, или 2,65 млрд долларов (по курсу Национального банка на 2 августа) по внешним долгам.