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29 августа 2019, четверг, 10:26 215
Экономика 2019-08-29T10:26:47+03:00
Українські Новини
Госдолг Украины снова вырос на 2 млрд долларов

Госдолг Украины снова вырос на 2 млрд долларов

Доллар
Доллар

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июле вырос на 2,5% или на 2,04 млрд долларов до 82,4 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.

Государственный и гарантированный государством долг на конец июля 2019 года составил 2 066,92 млрд гривен или 82,4 млрд долларов против 2 102,41 млрд гривен, или 80,35 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 июля составил 1 811,7 млрд гривен (72,22 млрд долларов) против 1 832,3 млрд гривен (70,02 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц уменьшился с 40,12 млрд долларов до 39,93 млрд долларов.

Прямой внутренний долг увеличился с 782,42 млрд гривен до 810,06 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте вырос с 29,90 млрд долларов до 32,29 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 31 июля составил 255,22 млрд гривен, или 10,17 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, Украину до конца года ожидают пиковые выплаты по госдолгу: что будет с курсом валют.

Тем временем Украине во втором полугодии 2019 года необходимо выплатить 67,3 млрд гривен, или 2,65 млрд долларов (по курсу Национального банка на 2 августа) по внешним долгам.

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