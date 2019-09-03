Доллар после резкого падения взлетел в цене

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению со 2 сентября на 8,52 коп. до 25,3678 UAH\/USD, курс покупки – на 5,00 коп. до 25,0406 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 4,12 коп. до 27,4056 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 4,17 коп. до 27,9209 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,0406\r\n25,3678\r\n27,4056\r\n27,9209\r\n3,46\r\n3,97\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,2200\r\n25,6000\r\n27,6000\r\n28,2000\r\n3,73\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,4000\r\n25,2700\r\n27,0000\r\n27,7500\r\n2,50\r\n3,75\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 сентября, на 11,94 коп. до 25,2635 UAH\/USD после того, как гривна после длительного падения снова перешла к росту.\r\nТакже гривна на межбанке резко рухнула после укрепления. А совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июле вырос на 2,5% или на 2,04 млрд долларов до 82,4 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.