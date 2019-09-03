Доллар после резкого падения взлетел в цене

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению со 2 сентября на 8,52 коп. до 25,3678 UAH/USD, курс покупки – на 5,00 коп. до 25,0406 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 4,12 коп. до 27,4056 UAH/EUR, курс продажи понизился на 4,17 коп. до 27,9209 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 25,0406 25,3678 27,4056 27,9209 3,46 3,97 Максимальный 25,2200 25,6000 27,6000 28,2000 3,73 5,00 Минимальный 24,4000 25,2700 27,0000 27,7500 2,50 3,75

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 сентября, на 11,94 коп. до 25,2635 UAH/USD после того, как гривна после длительного падения снова перешла к росту.

Также гривна на межбанке резко рухнула после укрепления. А совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июле вырос на 2,5% или на 2,04 млрд долларов до 82,4 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.