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03 сентября 2019, вторник, 05:55 25
Финансы 2019-09-03T06:36:21+03:00
Українські Новини
Гривна резко рухнула во вторник: официальный курс валют НБУ

Гривна резко рухнула во вторник: официальный курс валют НБУ

Гривны.
Гривны.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 сентября, на 11,94 коп. до 25,2635 UAH/USD после того, как гривна после длительного падения снова перешла к росту.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 сентября, на 8,82 коп. до 25,1441 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3050,9774
100 долларов США 2526,3473
100 швейцарских франков 2547,9519
1000 иен 237,5191
10 российских рублей 3,7920
100 евро 2770,8977

Как сообщали Українські Новини, гривна на межбанке резко рухнула после укрепления. Также совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июле вырос на 2,5% или на 2,04 млрд долларов до 82,4 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Тем временем дефицит текущего счета платежного баланса в июле составил 609 млн долларов или 4,4% от ВВП (в июле прошлого года - 990 млн долларов или 8,4% от ВВП), а по прогнозам аналитиков курс доллара в ближайшее время начнет стабильно расти.

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