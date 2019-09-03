Гривна резко рухнула во вторник: официальный курс валют НБУ

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 сентября, на 11,94 коп. до 25,2635 UAH\/USD после того, как гривна после длительного падения снова перешла к росту.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 сентября, на 8,82 коп. до 25,1441 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3050,9774\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2526,3473\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2547,9519\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n237,5191\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,7920\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2770,8977\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна на межбанке резко рухнула после укрепления. Также совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июле вырос на 2,5% или на 2,04 млрд долларов до 82,4 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.\r\nТем временем дефицит текущего счета платежного баланса в июле составил 609 млн долларов или 4,4% от ВВП (в июле прошлого года - 990 млн долларов или 8,4% от ВВП), а по прогнозам аналитиков курс доллара в ближайшее время начнет стабильно расти.