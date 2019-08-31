Доллар и евро за последнюю неделю лета взлетели в цене

С 23 по 30 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 6,05 коп. до 25,3156 UAH/USD, курс покупки повысился на 9,25 коп. до 25,0287 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 1,92 коп. до 27,5769 UAH/EUR, курс продажи повысился на 1,02 коп. до 28,0791 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 30 августа 25,0287 25,3156 27,5769 28,0791 3,4100 3,9200 По сравнению с 23 августа 0,0925 0,0605 0,0192 0,0102 0,0000 -0,0500

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 29 августа на 1,13 коп. до 25,3155 UAH/USD, курс покупки – на 1,36 коп. до 25,0255 UAH/USD.

Также дефицит текущего счета платежного баланса в июле составил 609 млн долларов или 4,4% от ВВП (в июле прошлого года - 990 млн долларов или 8,4% от ВВП).