Доллар и евро за последнюю неделю лета взлетели в цене

С 23 по 30 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 6,05 коп. до 25,3156 UAH\/USD, курс покупки повысился на 9,25 коп. до 25,0287 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 1,92 коп. до 27,5769 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 1,02 коп. до 28,0791 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\nРоссийский рубль (10)\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\nСредний курс на 30 августа\r\n25,0287\r\n25,3156\r\n27,5769\r\n28,0791\r\n3,4100\r\n3,9200\r\n\r\n\r\nПо сравнению с 23 августа\r\n0,0925\r\n0,0605\r\n0,0192\r\n0,0102\r\n0,0000\r\n-0,0500\r\n\r\n\r\n\r\nИспользованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.\r\nКак сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 29 августа на 1,13 коп. до 25,3155 UAH\/USD, курс покупки – на 1,36 коп. до 25,0255 UAH\/USD.\r\nТакже дефицит текущего счета платежного баланса в июле составил 609 млн долларов или 4,4% от ВВП (в июле прошлого года - 990 млн долларов или 8,4% от ВВП).