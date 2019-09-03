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03 вересня 2019, вівторок, 18:10 12
Фінанси 2019-09-03T19:00:01+03:00
Українські Новини
Гривня зміцнилася на міжбанку після серйозного падіння

Гривня зміцнилася на міжбанку після серйозного падіння

Гривні.
Гривні.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 16 коп. у вівторок зміцнився на 4 коп. до 25,25 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,31-25,35 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,28-25,30 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,24-25, 26 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 8,91% з 27,72 UAH/USD до 25,25 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, рубль раптово подорожчав у київських обмінниках. Також долар після різкого падіння злетів у ціні.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 3 вересня, на 11,94 коп. до 25,2635 UAH/USD. Також, за прогнозами аналітиків, курс долара найближчим часом почне стабільно зростати.

Крім того, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в липні зріс на 2,5% або на 2,04 млрд доларів до 82,4 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.

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