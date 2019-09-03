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03 сентября 2019, вторник, 10:51 103
Экономика 2019-09-03T10:51:17+03:00
Українські Новини
Рубль внезапно подорожал в киевских обменниках

Рубль внезапно подорожал в киевских обменниках

Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

Во вторник, 3 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 2 сентября, повысился на 8 копеек и составляет 3,46 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

А курс продажи повысился на 3 копейки до 3,97 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 3 сентября:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,46 3,97
Максимальный 3,73 5,00
Минимальный 2,50 3,75

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению со 2 сентября на 8,52 коп. до 25,3678 UAH/USD, курс покупки – на 5,00 коп. до 25,0406 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 сентября, на 11,94 коп. до 25,2635 UAH/USD после того, как гривна после длительного падения снова перешла к росту.

Кроме того, за последнюю неделю лета доллар и евро взлетели в цене. Также курс доллара к гривне приблизился к психологической отметке, но, по прогнозам аналитиков, ситуация может измениться с начала осени. 

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