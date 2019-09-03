Рубль внезапно подорожал в киевских обменниках

Во вторник, 3 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 2 сентября, повысился на 8 копеек и составляет 3,46 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nА курс продажи повысился на 3 копейки до 3,97 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 3 сентября:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,46\r\n3,97\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,73\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n3,75\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению со 2 сентября на 8,52 коп. до 25,3678 UAH\/USD, курс покупки – на 5,00 коп. до 25,0406 UAH\/USD.\r\nТем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 сентября, на 11,94 коп. до 25,2635 UAH\/USD после того, как гривна после длительного падения снова перешла к росту.\r\nКроме того, за последнюю неделю лета доллар и евро взлетели в цене. Также курс доллара к гривне приблизился к психологической отметке, но, по прогнозам аналитиков, ситуация может измениться с начала осени.