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02 сентября 2019, понедельник, 18:03 10
Финансы 2019-09-02T18:07:27+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке резко рухнула после укрепления

Гривна на межбанке резко рухнула после укрепления

Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 6 коп. в понедельник снизился на 16 коп. до 25,29 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,20-25,23 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 25,29-25,32 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,28-25,30 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 8,77% с 27,72 UAH/USD до 25,29 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июле вырос на 2,5% или на 2,04 млрд долларов до 82,4 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Также гривна после длительного падения снова перешла к росту.

Кроме того, дефицит текущего счета платежного баланса в июле составил 609 млн долларов или 4,4% от ВВП (в июле прошлого года - 990 млн долларов или 8,4% от ВВП).

Тем временем, по прогнозам аналитиков, курс доллара в ближайшее время начнет стабильно расти.

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