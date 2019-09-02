Гривна на межбанке резко рухнула после укрепления

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 6 коп. в понедельник снизился на 16 коп. до 25,29 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,20-25,23 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 25,29-25,32 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,28-25,30 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 8,77% с 27,72 UAH/USD до 25,29 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июле вырос на 2,5% или на 2,04 млрд долларов до 82,4 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Также гривна после длительного падения снова перешла к росту.

Кроме того, дефицит текущего счета платежного баланса в июле составил 609 млн долларов или 4,4% от ВВП (в июле прошлого года - 990 млн долларов или 8,4% от ВВП).

Тем временем, по прогнозам аналитиков, курс доллара в ближайшее время начнет стабильно расти.